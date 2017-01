Ik vind het enorm leuk om allemaal verschillende merken en producten uit te proberen en te kijken wat nu echt fijne producten zijn voor zowel mijzelf als voor Shae. En misschien wel nòg leuker vind ik het als ik uitgedaagd wordt om specifieke producten te reviewen. Zo kwam de vraag naar mijn mening over de Tiny Rituals producten steeds vaker voorbij. Ik kocht een setje met enkele producten èn kreeg er enkele vanuit het merk toegestuurd dus ik ging aan de slag!



Laat ik beginnen met het setje producten die voor de mama’s bedoeld is. De Tiny Rituals Mom’s Relaxing Bath Set bevat een flesje van 100ml relaxing & caring bath oil en 3 zakjes met 100g magnesium bath crystals. Er wordt aangeraden één zakje en een klein scheutje badolie per baddersessie te gebruiken voor een heerlijke 20 minuten rust en een verzorgde huid. De badolie uit deze set ruikt heerlijk zacht, ‘clean’ en fris bloemig (rice milk & sweet almond oil) en bevat verschillende verzorgende oliën, rijstextract, vitamine E en glycerine.

De bath crystals vind ik erg interessant. Ik heb al eens een artikel over magnesium en epsom zout geschreven en het is verassend goed voor verschillende doeleinden. Zeker dit artikel eens lezen als je erin geïnteresseerd bent want het kan voor veel worden gebruikt. In de zakjes zit ook enkel magnesiumsulfaat zonder verdere toevoegingen.

De Tiny Rituals Baby Room & Linen Mist is een product die je natuurlijk voor zowel je baby als jezelf kan gebruiken. Hij is erg fijn om te gebruiken in de kledingkast, een paar spraytjes door verschillende ruimtes en zelfs als bodymist kan hij er goed mee door. Er zit geen alcohol in en er is aloë vera, rijstextract, amandelolie en glycerine aan toegevoegd dus het werkt ook nog eens hydraterend op je huid. Ik zou deze spray trouwens niet op een baby’tje of klein kind gebruiken, in verband met eventueel inademen etc. maar vind hem voor mijzelf heerlijk zo net voor het slapen gaan. Ook dit ruikt weer zo lekker zacht en fris bloemig. Love it!

Dan de producten voor de baby’s en/of kindjes. Ik heb de Tiny Rituals Baby Gift Set met 50ml hair & body wash, 75ml bath oil en 50ml body lotion en de hair & body wash ook in een grote flacon met inhoud van 200ml.

Laat ik met deze Tiny Rituals hair & body wash beginnen. Het is een product zonder parabenen, SL(E)S en minerale oliën, hypoallergeen en er zit onder andere aloë vera, glycerine, verschillende verzorgende oliën, betaïne, rijstextract, vitamine E en urea in. Een heerlijke zachte washgel dus die ervoor zorgt dat Shae heerlijk ruikt en haar haartjes lekker zacht en glanzend maakt. Heel fijn: het schuim prikt duidelijk niet in de oogjes!

De Tiny Rituals bath oil zit ook weer vol zachte ingrediënten zoals verschillende verzorgende oliën, rijstextract, vitamine E en glycerine en geen ‘harde’ ingrediënten. Als je geen bad hebt maar je kindje wel een droge huid heeft kan je deze trouwens ook heel fijn onder de douche gebruiken. Gewoon je kindje nat maken, een klein beetje olie over je handen verspreiden en je kindje er mee insmeren en daarna goed afspoelen. Shae’s huidje wordt er duidelijk een stukje zachter van en voelt daarna niet plakkerig of vet aan maar je voelt wel een soort beschermend laagje. Zeker in de wintermaanden heel erg fijn :)

En als laatste de Tiny Rituals bodylotion. Ik kan mijzelf herhalen in dit artikel want ook hierin zijn weer geen ‘harde’ ingrediënten te vinden. Wat er wel in zit? Onder andere aloë vera, verschillende verzorgende oliën, glycerine, betaïne, shea boter, rijstextract, vitamine E en een beetje siliconen voor het lekker smeerbaar maken en zachte huidgevoel. De aanwezige alcoholen zijn die van de ‘terugvettende’ en niet-uitdrogende soorten en dus juist goed voor de huid. Een klein beetje is meer dan voldoende per keer, hij trekt redelijk vlot in en laat de huid van Shae lekker soepel en zacht achter.

De complete Tiny Rituals lijn met producten voor mommy en baby bestaat uit de volgende producten:

– Baby Hair & Body Wash 200ml, €8,50

– Baby Gift Set, €17,50

– Baby Bath Oil 200ml, €14,50

– Baby Body Lotion 200ml, €12,50

– Baby Massage Oil 75ml, €12,50

– Baby Room & Linen Mist 50ml, €16,50

– Stretchmark Tummy Cream 200ml, €19,50

– Mom’s Bath Set, €19,50.

Ja, ik ben flink enthousiast over deze Tiny Rituals producten. En ik zou ook de babyproducten niet alleen voor baby’s en kinderen aanraden, maar ook voor volwassenen met een gevoelige huid of als je gewoon graag zachtere producten qua ingrediënten en geur gebruikt. Met één kanttekening: mocht je allergisch zijn voor parfum dan zou ik de producten overslaan, want op de badkristallen na zit overal wel een klein percentage parfum in. Maarja, dat zorgt nou juist voor die oh-zo-lekkere geur! Ik zou mijzelf er de hele dag in kunnen dompelen zo heerlijk vind ik die frisse en zacht bloemige combinatie ♥

Ook heel mooi: 10% van de Tiny Rituals opbrengst gaat naar de stichting Tiny Miracles waarmee minder bevoorrechte kinderen uit India worden geholpen met een betere start van hun leven. De producten zijn onder andere bij Rituals en via Bol.com verkrijgbaar.

Ik vond het enorm leuk om hiervoor uitgedaagd te worden en zo eens andere producten te gaan reviewen. Mocht je zelf ook een specifiek product in een review willen zien dan hoor ik het graag!

Wat voor producten vind jij fijn om voor je kindje(s) te gebruiken?

Liefs,

Desirée