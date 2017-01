Nog een paar weken en dan staat de meest romantische dag van het jaar weer voor de deur. Of in ieder geval een dag waarop je toch even net wat meer laat blijken hoeveel iemand voor je betekent. Voor mij persoonlijk hoeven hier niet eens cadeautjes bij en kan een klein gebaar of een lief kaartje al heel erg veel doen, maar er is wel ontiegelijk veel leuks verkrijgbaar. Mocht jij nou wèl graag je liefde verrassen dan kom je met deze originele Valentijnsdag cadeautips vast een stukje verder. Ik laat er enkele zien voor vrouwen èn mannen en raad je aan dit artikel ‘per ongeluk’ op je PC open te laten staan als hint voor je partner ;)



Helemaal in de wolken van jou! Zeg het letterlijk met dit lieve wolkenlampje van A Little Love Company (€9,95). Ik ben dan misschien wel ‘al’ 32 maar blijf een sucker voor cuteness!



Fan van Scrabble en spelen jullie samen urenlang oldskool bordspelletjes? Maak je eigen Scrabble lichtslinger en personaliseer deze met de herbruikbare stickers die meegeleverd worden. Een toffe uitspraak als ‘Aim High’ of ‘Sweet Home’ of ga voor lekker cheesy op Valentijnsdag met “I Love You” (€27,95).

Heb jij een keukenprins(ses) in huis en wil je hem of haar eens wat origineels cadeau geven? Dan is deze beslagportioneerder (€19,95) wel heel erg handig als hulpje bij bijvoorbeeld pannenkoeken en cupcakes. En met dit Cakemoji bakboek (€14,95) maak je je eigen baksels in de vorm van bekende emoji’s of die prachtige unicorntaart ^^

Voor de fotografieliefhebbers en mannen en vrouwen die zich niet schamen om hun innerlijke kind te tonen – I raise my hand! – is deze Fujifilm Instax Mini Hello Kitty Instant Camera (€79,95, 2016 limited edition) misschien toch wel echt het allerleukste. Het is een polaroidcamera – dus foto’s komen er gelijk uit – die instelbaar is voor verschillende lichtsituaties, heeft zelfs een ingebouwde flits die je aan of uit kan zetten èn wordt geleverd met een macrolensje voor bijvoorbeeld selfies.

Ook leuk om te geven of te krijgen:

– een wereldkaart waarbij je de landen waar jullie geweest zijn kunt openkrassen (€19,95)

– een DIY projector voor een romantische sterrenhemel in jullie slaapkamer (€34,95)

– een gepersonaliseerde poster met namen van beroemde koppels + jullie namen (€24,95)

– het My Life Story dagboek om al jullie herinneringen in te kunnen bijhouden (€29,95).

Naast bovenstaande Valentijnsdag cadeautips hebben ze bij Radbag echt nog veel meer leuke cadeaus in het assortiment. Voor mij persoonlijk één van mijn favoriete winkels als het om originele cadeautjes gaat en ik vind het dan ook erg leuk om regelmatig met ze samen te mogen werken ♥ Ik hoop dat je uit dit artikel leuke inspiratie op hebt kunnen doen voor een Valentijnscadeau voor jouw liefde. Of koop wat tofs voor jezelf: niks mis met een beetje zelfliefde!

Heb jij al leuke ideetjes voor aankomende Valentijnsdag?

Liefs,

Desirée