Het is winter. Gelukkig beginnen de dagen alweer wat langer te worden, maar alsnog zet de schemer in vanaf vijf uur en is het donker voordat je in de gaten hebt dat de avond begonnen was. Daarnaast is het ook nog eens koud, doe je te weinig natuurlijke vitamine D op en heb je voorlopig nog geen uitzicht op echt warmer weer. Helemaal is dan ook helemaal niet vreemd dat er veel mensen zijn die last krijgen van een winterdip. Je voelt je futloos, je bent sneller geïrriteerd, bent neerslachtig en voelt je vooral erg moe. In dit artikel geef ik je wat praktische tips en tricks om van die winterdip af te komen.

Zorg voor jezelf

Zorg dat je voldoende beweging krijgt (het liefst in de buitenlucht), probeer zo gezond en gevarieerd mogelijk te eten, voldoende te drinken en slik eventueel aanvullend wat vitamines. Een goede multivitamine en/of vitamine D uit een potje is in deze tijd van het jaar zeker aan te raden. Het is natuurlijk heel uitdagend om van je winterdip een soort van winterslaap te maken met koolhydraat- en vetrijk voedsel of om naar de suikers te grijpen, maar probeer echt goed voor jezelf te blijven zorgen. Gezond eten en drinken – met af en toe een guilty pleasure – geeft je van binnenuit duidelijk meer energie.

Werk aan jezelf

Koop voor jezelf een mooi notitieboek en neem de lange avonden voor lief. Doe kaarsjes aan, zet rustgevende muziek op en ga met pen en papier aan de slag om aan jezelf te werken. Schrijf je dromen op, werk doelen voor de toekomst (dichtbij en ver weg) uit, schrijf elke dag drie dingen op waar je dankbaar voor bent.. Hierdoor vliegt de winter voorbij en krijg je een feel good gevoel vol energie!

Frisse lucht

Probeer zoveel mogelijk buiten te zijn, want ook al is het dan misschien al donker als je thuiskomt van je werk de frisse lucht zal je goed doen. Waar mogelijk is het vooral aan te raden om in de ochtend buiten te zijn omdat er dan veel blauw licht is wat de productie van het hormoon dat je moe maakt (melatonine) remt. Eventueel een daglichtlamp bij het ontbijt dicht naast je zetten kan je ook doordeweeks goed helpen om ècht wakker te worden.

Onderneem leuke dingen

Zorg dat je leuke dingen blijft doen. Ga in je eentje naar de bios, wandelen, lees een goed boek, bezoek familie en vrienden of kook eens extra uitgebreid voor jezelf (en je gezin). Boek een leuk weekendje weg of plan een dagje uit met vriendinnen of ga een gekke workshop ondernemen. Door zulke dingen in je agenda te kunnen plannen heb je telkens iets om positief naar uit te kunnen kijken en geef je die winterdip geen kans.

Pamper jezelf

En hoe oppervlakkig het ook lijkt: neem lekker de tijd voor jezelf in de badkamer. Met die lange donkere avonden is het de perfecte periode om eindelijk eens al die scrubs en maskertjes te gaan gebruiken. Neem een lange douche, ga uitgebreid in bad, smeer jezelf in met bodybutter, lak je teennagels in een vrolijk kleurtje, experimenteer weer eens met de krultang, stijltang en/of je make-up. Enjoy!

Let op! Laat ik voorop stellen dat je je met een winterdipje door bovenstaande informatie, tips en tricks echt een stuk beter zal gaan voelen. Maar een winterdip is heel iets anders dan een depressie. Ben je langdurig neerslachtig en heb je het gevoel dat je er niet alleen uit komt, ga dan naar de huisarts en vraag om hulp.

Ik hoop dat je door bovenstaande tips weer snel de oude bent of in ieder geval met meer energie de wintermaanden door kan komen. Zwaai die winterdip maar even lekker uit ^^ Mocht je zelf nog aanvullende tips en tricks hebben, laat ze dan achter in de comments onder dit artikel om zo anderen te kunnen helpen ♥

Liefs,

Desirée