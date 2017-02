Brownie Monchou taart (deze heb je echt zó gemaakt!)

Een Pinterest-waardige taart om te serveren op je verjaardag of op die van je kind(eren) en hij zal geheid een succes zijn. Een combinatie van plakkerige brownie, friszoete cheesecake en zomerzoete kersen.. Deze Brownie Monchou taart ziet er niet alleen prachtig uit, maar hij is ook nog redelijk budgetvriendelijk en vooral heeeeeel erg gemakkelijk om te maken. Ik beloof je: hier hoef je geen keukenprinses voor te zijn. Enjoy!



Wat heb je nodig?

– Dr. Oetker Monchoutaartmix

– 200gr pakjes monchou

– HomeMade browniesmix

– AH Basic slagroom 200ml

– HAK Taart & Vlaaifruit kersen

– witte en pure chocoladereep.

Hoe maak je de Brownie Monchou taart?

– knip een bakpapiertje op maat voor de bodem van de springvorm, leg deze erin en sluit de springvorm

– bereid de browniemix, bak de brownie in z’n geheel in de springvorm en laat geheel afkoelen

– bereid enkel de Monchoutaartmix voor de vulling (dus het bodemdeel kan je bewaren voor een ander baksel), verdeel dit in de springvorm over de brownie en laat het minstens 2 uur opstijven in de koelkast

– verdeel de kersen over de taart en maak af met chocoladekrullen

– maak een smeermes nat, haal deze langs de binnenkant van de taartvorm om de zijkanten netjes los te krijgen, haal de springvorm los.. Serveren maar!

Qua tijd dat je effectief bezig bent met het maken van deze Brownie Monchou taart kan je rekenen op nog geen kwartiertje. Het tussendoor wachten tot de brownie compleet afgekoeld is en de Monchou opgestijfd is in de koelkast is het lastigere werk ;) De complete taart kost je ongeveer €8,50 en daar kan je serieus redelijk wat mensen van laten genieten. Het geheel maakt namelijk een compacte en zware taart die ook nog eens machtig is, dus je kan gerust kleinere stukjes dan normaal serveren.

Hoe ik die chocoladekrullen maak? Je legt een reep chocolade met de platte kant naar boven voor je neer, je pakt een groot scherp mes en zet deze haaks bovenaan op de chocoladereep, geef tegendruk met je buik en trek het mes voorzichtig over de chocolade naar je toe. Tadaa!