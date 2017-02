De lente zit in de lucht en dat is in beautyland heel erg goed te merken. Niet alleen laat het zonnetje zich buiten steeds vaker zien, ook de producten worden weer vrolijker van kleur en frisser van geur. Eén van de producten waar ik nou echt een feel good gevoel bij krijg zijn de nieuwe Clinique Happy Gelato producten!



De Clinique Happy Gelato Cream for body is verkrijgbaar in drie verschillende geuren:

– Sugared Petals (paars) ruikt naar neroli, bergamot, sinaasappel, jasmijn, gardenia, cederhout, muskus en sandelhout.

– Original (oranje) ruikt naar de bekende Clinique Happy geur; citroen, mandarijnbloesem, boysenberry, melatibloesem, mimosa, orchidee en Hawaïaanse bloemen.

– Berry Blush (roze) ruikt naar citrus, framboos, mangobloesem, fresia, viooltje, pioenroos, muskus en amber.

Zoals je op de foto’s kan zien heb ik zelf dus de paarse Sugared Petals variant van de Clinique Happy Gelato cream for body. De pot doet me denken aan een verpakking fris sorbetijs, de geur van de crème is echt heerlijk lentefris, bloemig en ergens heeft het ook wat rustgevends in zich. De crème zelf bevat onder andere shea boter, glycerine, vitamine E en hyaluronzuur waar mijn huid erg blij van wordt. Heb je echt een gevoeligere huid dan zou ik vanwege de toegevoegde parfum, siliconen en alcohol wel eerst even in de winkel testen of je huid er tegen kan.

De substantie gaat richting die van een body butter maar door de warmte van je huid smeert hij erg prettig uit en verrassend genoeg trekt hij redelijk vlot in. Erg fijn, want er blijft geen plakkerig laagje achter maar mijn huid voelt wel lekker zacht en soepel aan. Wat mij betreft zou je dit product als een bodylotion en parfum in één kunnen zien aangezien de geur duidelijk aanwezig is en ook een redelijke tijd goed op de huid te ruiken blijft ♥

De Clinique Happy Gelato Cream for hands zijn verkrijgbaar in dezelfde drie geuren. Deze handcrèmes beloven snel in te trekken, versterken de huidbarrière en maken de handen en nagelriemen gladder en zachter. Als ik zo naar de ingrediëntenlijstjes ervan kijk dan zie ik onder andere glycerine, verschillende plantenextracten, murumuruboter, squalaan, hyaluronzuur en vitamine E. Ik ben er in ieder geval heel benieuwd naar, want de originele Clinique Happy geurvariant lijkt me een fijne toevoeging aan mijn handroutine. Zo’n fris oranje tubetje, zo’n heerlijke zomerse geur.. Ja, dat wordt even snuffelen en proberen in de winkel!

Deze nieuwe Clinique Happy Gelato producten zijn vanaf deze maand verkrijgbaar bij De Bijenkorf en via de website van Clinique. De body creams zijn verkrijgbaar voor €42,00 (200ml) en de hand creams voor €16,80 (30ml).

Merk jij dat je ook al echt weer meer kleur en andere geuren gebruikt zo richting de lente?

Liefs,

Desirée