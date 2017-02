Niet alleen een Quick Tip omdat het niet veel woorden hoeft te omvatten om dit product te kunnen beschrijven, maar ook letterlijk een snelle tip. Je haalt met de Clinique Take The Day Off cleansing balm namelijk letterlijk in één minuutje alle make-up van je gezicht, inclusief longlasting producten en waterproof mascara. Ik was er jaren geleden al eens fan van en nam hem toen mee uit de Estée Lauder Company Store (*de hemel*) in België. Hij is er een tijdje tussenuit geweest maar gelukkig weer helemaal terug in het assortiment.



De Clinique Take The Day Off cleansing balm komt in een lekkere grote pot met een inhoud van 125ml. Je hebt per keer echt maar een klein beetje nodig en je kan hier dus echt een lange tijd mee vooruit. Er zit onder andere saffloerolie, kokosextract en vitamine E in. Geen parfum, siliconen, parabenen of alcohol en dus zacht genoeg voor elk huidtype. De balsem voelt wat dikkig aan maar zodra het in contact komt met de warmte van je huid smelt het tot een olie. Je pakt een beetje product, verdeelt het over je vingertoppen en brengt dit op je droge huid aan met zachte en ronddraaiende bewegingen. Vervolgens maak je een washandje nat met lauwwarm water en veeg je alles zo van je gezicht af. Love it!

Hierboven demonstreer ik het product op een hand vol met longlasting foundation, waterproof mascara, intense eyeliner en een mat lipproduct om te laten zien hoe effectief het is. Nog een heel groot voordeel: je gezicht reinig je hiermee dus niet alleen grondig, maar ook nog eens zacht waardoor er geen droge en trekkerige huid achterblijft maar een schoon en fris gezicht. Een likje crème aanbrengen en je kan zo je bed in.

Mocht je nu op vakantie of een weekendje weg gaan dan kan je voor het snel en doeltreffend verwijderen van je oogmake-up de Clinique Take The Day Off eye makeup remover stick meenemen. Een beetje van de stick op je vingers aanbrengen, zachtjes je oogleden en wimpers mee inmasseren en vervolgens afspoelen met lauwwarm water. Handig! Let op: beide producten doen het niet heel erg goed om mee te nemen naar warme oorden, zoals je kan begrijpen ;)

De Clinique Take The Day Off cleansing balm is verkrijgbaar voor €32,00. De Clinique Take The Day Off eye makeup remover stick kost €22,50.

* Ik heb deze producten ter review ontvangen.