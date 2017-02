Dit artikel is er eentje om als hint ‘per ongeluk’ voor je partner open te laten staan op je tablet, laptop of PC voor Valentijnsdag. De Collistar Benessere dell’Amore body cream is namelijk een ontiegelijk lekker en luxe verwenproduct voor je lichaam met een heerlijke vrouwelijke bloemengeur. Lees verder voor meer informatie, foto’s en mijn ervaring met deze body cream en bijpassende bodyspray.



“Alsof je in de vroege ochtend tussen de ontluikende bloemknoppen van een prachtige tuin wandelt. Met rozen en orchideeën, maar ook pioenrozen en magnolia’s, bloemen die symbool staan voor vrouwelijkheid.”

De geur van Collistar Benessere dell’Amore is een oriëntaals-bloemige geur waarin je de volgende geurnoten ruikt: mandarijn, bergamot, rozenblaadjes, orchidee, pioenrozen, magnolia, rood fruit, muskus en cederhout. De geur opent een tikkeltje prikkelend en fris maar al snel waan je je in een roze bloementuin met op de achtergrond de geur van sappig rood fruit. Na een paar uurtjes wordt de geur wat warmer en ruik ik er duidelijk de muskus en houtnoten in terug. Echt een perfecte geur om mee uit te kijken naar de lente.

De Collistar Benessere dell’Amore bodyspray/aromatisch water is verkrijgbaar voor €45,75 (100ml) en blijft zo’n 5/6 uurtjes goed op mijn huid ruiken.

De geur van de Collistar Benessere dell’Amore body cream is precies zoals die van het parfum en dat vind ik echt heel erg fijn. Een verzorgend product met de geur van een parfum waardoor je eigenlijk in één stap klaar bent. Je krijgt zo dus niet alleen een lekker zacht en soepel huidje, maar ook ruik je van top tot teen heerlijk en blijft die geur best lang hangen.

De pot is frisroze van kleur, de substantie lijkt een beetje sorbet-achtig en er zit onder andere squalaan, bijenwas, glycerine, melkzuur, zijde-extract, verschillende bloemenextracten en vitamine E in. De crème laat zich heel erg gemakkelijk uitsmeren en trekt enorm snel in waarna de huid soepel en zacht aanvoelt zonder plakkerig laagje. Het is geen enorm voedend product, maar wel hydraterend en verzachtend wat een zijdegevoel aan je huid geeft en deze heerlijk laat ruiken. Perfect voor een romantische date night ;)

De Collistar Benessere dell’Amore body cream is verkrijgbaar voor €34,95 (200ml). Er is in deze lijn ook nog een bath & shower cream en een no-gas spraydeodorant verkrijgbaar.

Welke geur laat jou gelijk aan de lente denken?

Liefs,

Desirée