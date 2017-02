Neem jij voldoende tijd voor jezelf? Mij lukt het helaas niet om met regelmaat een dagje voor mijzelf in te plannen, maar ik neem wel regelmatig een momentje voor mijzelf in de badkamer. Uitgebreid douchen, scheren, scrubben, maskertje in mijn haren en op mijn snoet.. Love it! En dan vooral ook na het douchen mijn lijf met een goed product insmeren en even helemaal tot rust komen. Sinds een tijdje gebruik ik hiervoor enkele Comfort Zone Tranquility producten voor. Ik ben echt verslaafd geworden aan deze geur en vertel je er graag meer over ♥

Het is alweer 20 jaar geleden dat het merk Comfort Zone gelanceerd werd en sindsdien hebben ze een uitgebreide productlijn op de markt gezet. Maar de Tranquility producten zijn onveranderd gebleven en hebben veel badkamers veroverd. De geur is samengesteld uit verschillende etherische oliën met anti-stress eigenschappen. Ook fijn om te weten: de Comfort Zone Tranquility producten bevatten geen mineralen, siliconen, kleurstoffen of SLES, zijn vervaardigd met ingrediënten tot wel 96% natuurlijk èn de verpakkingen zijn 100% recyclebaar.

De geurcombinatie bestaat uit sinaasappel, cederhout, damastroos, sandelhout, geranium en vetiver. Ik vind het echt de perfecte wellness & cocoon geur. Niet te kruidig maar wel heel erg comfortabel, warm en rustgevend. De lijn bestaat uit verschillende producten:

Tranquility Hand Cream, een voedende handcrème zonder siliconen. Je krijgt er dus wel lekker zachte en soepele handen en nagelriemen van maar dan zonder dat gladde/vettige gevoel van handcrèmes waar wel siliconen in zitten. 75ml, €22,50

Tranquility Blend, de pure geur van de lijn op basis van vitamine E en jojoba olie. Om te gebruiken als parfum of om een paar druppels te mengen met je lichaamsverzorging om zo een heerlijk geurend product te creëren. 50ml, €79,00

– Tranquility Shower Cream 200ml, €27,50

– Tranquility Bath Oil 200ml, €79,00

– Tranquility Body Lotion 200ml, €39,00

– Tranquility Body Cream 180ml, €59,00.

Ik vind het merk Comfort Zone echt heel erg interessant. Door de jaren heen heb ik er al verschillende producten van gebruikt en nooit is er iets tegengevallen. De verpakkingen zijn mooi, er worden fijne ingrediënten gebruikt, de geuren zijn heerlijk en ze denken ook nog eens aan het milieu. Voor meer informatie en verkooppunten raad ik je echt aan de website van Comfort Zone eens te bezoeken.

Ik kom door deze producten in ieder geval heerlijk tot rust en waan me door de geur bijna in één of andere Spa. Mocht je er nu eens kennis mee willen maken zonder gelijk fullsize producten aan te hoeven schaffen dan is er ook een leuke Comfort Zone Tranquility discovery kit verkrijgbaar met de Blend, Bath Oil, Body Lotion, Shower Cream en Hand Cream in travelsizes in een mooi toilettasje voor €29,90.

Welke geur laat jou helemaal tot rust komen?

Liefs,

Desirée