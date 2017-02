Net als de geur van Nivea kan ik ook zo’n heerlijk nostalgisch gevoel krijgen van de traditionele Dove geur. Zo lekker zeperig, ‘clean’ en zacht.. Heerlijk! Nieuw in het assortiment van dit merk is de Dove shower foam. Dit is een lichtgewicht schuim die je als douchegel gebruikt en waar hydraterende en verzachtende ingrediënten aan toegevoegd zijn. Lees verder voor meer informatie, foto’s en mijn mening over dit product.

“Niet langer dan vijf minuten douchen, nooit te warm water gebruiken, je lichaamshuid voorzichtig droog wrijven.. er zijn inmiddels zoveel mustdo’s als je gaat douchen om de huid zo min mogelijk te belasten dat je bijna zou vergeten te genieten van een douche.” Deze quote haalde ik uit het persbericht van de Dove shower foam en ja, hier heeft Dove ergens wel gelijk in. We proberen tegenwoordig met zoveel rekening te houden dat de focus steeds minder op de ervaring zelf ligt. Zonde! Het gevoel van dat warme water over je hoofd en lijf, heerlijk geurende producten, even opladen.. Ik hou enorm van douchen en vind het vooral heerlijk om een product te gebruiken dat lekker schuimt.

Maar helaas zijn de meeste schuimende producten nogal uitdrogend voor de huid waardoor ik naderhand toch nog regelmatig last heb van een jeukende en/of trekkerige huid. Dove belooft dat de nieuwe doucheschuim dit niet zal doen doordat er milde reinigers, voedende extracten en hydraterende ingrediënten in zitten. Die vullen de natuurlijke lipiden in de huid aan voor het behoud van een optimale huidconditie. Klinkt goed!

Na het bekijken van de ingrediëntenlijsten kon ik ook zeker enthousiaster worden dan van menig douchegel. Er zitten zachte reinigers in (dus geen SL(E)S) maar wel onder andere hydraterende glycerine, laurinezuur (vetzuur uit kokosolie) wat de huid hydrateert en irritatie tegen gaat en stearinezuur (vetzuur uit cacaoboter) wat ervoor zorgt dat de huid minder snel vocht verliest. Er zit wel wat parfum in, dus even rekening mee houden als je hier gevoelig op reageert.

Zodra je het pompje indrukt mengt het product zich met lucht waardoor je een lekkere romige wolk schuim op je hand krijgt. En met dat zachte schuim kan je vervolgens je lijf insoppen. Zonder al te erotisch te klinken: ik vind het gevoel van dat schuim echt heerlijk en gebruik dan ook liever geen spons of puff erbij. Gelijk een heel stuk hygiënischer ook. Je zou deze Dove shower foam trouwens ook als handzeep op het toilet of in je keuken kunnen gebruiken voor lekker schone handen die heerlijk ruiken en niet uitgedroogd aanvoelen na gebruik.

De Dove shower foam is verkrijgbaar als Deeply Nourishing, Revitalizing Pear en Pampering Pistachio geurvarianten voor €5,99 per fles van 200ml (ongeveer 130 pompjes). Tipje: bij Kruidvat, Trekpleister, Albert Heijn en Etos zijn de producten van Dove deze week ook nog eens in de aanbieding waardoor ‘ie helemaal budgetproof is.

Wat vind jij het fijnste om onder de douche te gebruiken? Een schuim of toch liever een oldskool douchegel?

Liefs,

Desirée