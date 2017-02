Ik schrijf regelmatig over huidverzorging en door de jaren heen heb je mij vooral over exfoliëren erg enthousiast gezien. Ik ben van mening dat dit één van die producten is die ècht wat voor je huid doet en waarvan je ook redelijk snel al effect zal merken. Je huid zal gladder, zachter, egaler en frisser ogen, lijntjes en rimpeltjes zullen minder opvallen en je zal minder snel last hebben van onzuiverheden. Ik krijg vaak de vraag dat de juiste exfoliant kiezen lastig is, daarom vandaag een artikel met tips en tricks hoe je voor jouw huidtype en huidwensen de beste variant kiest.

AHA of BHA?

Er zijn voornamelijk twee soorten exfoliants, namelijk een AHA en een BHA. Een AHA is meer geschikt voor een normale tot droge huid en een BHA is meer geschikt voor een onzuivere huid. Heb je last van eczeem, een gevoelige huid, mee-eters, puistjes, onzuiverheden, roodheid of ben je rosacea-gevoelig? Kies dan voor een BHA. Wil je je meer richten op een werking tegen zonneschade, pigmentvlekken, rimpels, lijntjes en droogteplekjes? Kies dan voor een AHA. Je zou eventueel ook een AHA en BHA product met elkaar kunnen combineren door avond om avond af te wisselen.

Voordelen van exfoliëren

Naast dat het dus je huid gladder, zachter, egaler en frisser maakt, zullen fijne lijntjes en rimpeltjes minder zichtbaar worden en minder snel ontstaan en zal je minder last hebben van onzuiverheden. Daarnaast zullen de ingrediënten uit serums en crèmes ook nog eens beter worden opgenomen door je huid omdat door het exfoliëren dode huidcellen verwijderd zijn. Maak je geen zorgen dat een exfoliant je huid dunner maakt of iets dergelijks, ze zullen juist de collageenproductie een boost geven waardoor je een stevigere huid krijgt.

Opletten!

Er zijn eigenlijk twee ‘maars’ als je aan de slag gaat met een exfoliërend product. 1. Je huid wordt er iets gevoeliger van voor de zon, dus vergeet niet om overdag een product met minstens SPF15 te dragen. 2. Als je allergisch bent voor aspirine, gebruik dan geen BHA product.

Paula’s Choice Skin Perfecting 8% AHA gel (100ml, €33,00). Je brengt deze met je vingertoppen aan op je gereinigde huid, laat hem even intrekken en kan dan verder met je andere producten. Je spoelt de gel dus niet af!

Maria Galland Gommage Doux (50ml, €27,60). Ik liet dit product in mijn huidige skincare routine al zien als een extraatje voor mijn huid ongeveer twee keer per week. Deze peeling werkt net even anders: je brengt hem op de droge en schone huid aan, laat hem twee tot drie minuutjes intrekken en spoelt hem daarna af.

Dermalogica Daily Resurfacer Pads (35 stuks, €97,00). Deze kant en klare pads zijn erg gemakkelijk om mee te nemen met een weekendje weg of op vakantie, want voor iedere dag gebruik vind ik ze te prijzig. Je opent een zakje, haalt de pad eruit en stopt er een vinger in, haalt hem over je gereinigde gezicht en klaar ben je!

Vichy Idéalia peeling (100ml, €22,95). Ik maakte onlangs op een event kennis met deze peeling en gebruik hem sinds die tijd elke avond. Deze gebruik je op een watje na het schoonmaken van je gezicht, dus heel gemakkelijk en zorgt voor een heerlijk schoon en zacht gezicht. Als ik in de ochtend een watje met micellaire lotion over m’n gezicht haal verwijder ik duidelijk meer dan alleen ‘de slaap’. Viezig misschien maar wel fijn, want zo weet ik zeker dat een product als deze werkt!

Ik hoop dat met dit artikel alle vragen omtrent de juiste exfoliant kiezen behandeld zijn, maar mocht je meer vragen hebben: stel ze gerust! Ook als je over een ander huidprobleem of specifiek product meer zou willen weten dan hoor ik het graag :)

