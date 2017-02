Er zijn de afgelopen maand weer een heleboel nieuwe beautyproducten binnen gekomen en ik vind het heerlijk om hiermee bezig te zijn. Nieuwe producten uitproberen, wat meer frisse en zonnige geuren en verpakkingen van de lente- en zomercollecties bewonderen, een ander seizoen wat vraagt om andere producten.. Love it! Het was een lastige klus om ‘slechts’ vijf producten uit te zoeken, maar ik laat je vandaag mijn top 5 beautyproducten van januari zien. Stuk voor stuk producten die ècht het proberen waard zijn.



Laat ik beginnen met deze Rituals Tiny Rituals hair & body wash die eigenlijk bedoeld is voor kindjes. Maar vanwege de heerlijke geur (!) heb ik hem er zelf ook eens bij gepakt en sindsdien gebruik ik hem regelmatig. De ingrediënten zijn erg zacht en mijn gevoelige hoofdhuid reageert er heel goed op en mijn haar wordt er lekker schoon, fris en zacht van ook zonder conditioner erna.

Lees hier de review over de complete Rituals Tiny Rituals lijn.

Soms heb je een bepaald product op je wensenlijstje staan maar blijf je ergens een twijfel houden. Ik hakte de knoop door en besloot de MAC Ariana Grande Viva Glam Lipglass toch te bestellen en het is mijn go to lipgloss geworden. Telkens als ik even snel wat op mijn lippen wil hebben of als ik niet precies weet wat voor kleur ik bij een bepaalde gelegenheid of look moest pakken, koos ik voor deze. Ja, echt een fijne toevoeging aan mijn make-upcollectie!

Lees hier de review over deze lipgloss met meer foto’s.

Ik kocht dan wel een zelf samengesteld palette van NABLA waar ik helemaal verliefd op ben, maar besloot juist het I heart Makeup Golden Bar palette mee te nemen in deze top vijf. Waarom? Omdat ik voor die prijs echt nog niet eerder zo’n goed en groot oogschaduwpalette tegen ben gekomen. Een enorme budgettopper waar je veel kanten mee op kan en ik ben nu zelf op zoek naar andere palettes van dit merk maar twijfel nog teveel welke ik ga aanschaffen.. Mocht iemand een absolute aanrader hebben??

Lees hier de uitgebreide review van dit oogschaduwpalette.

Eén van mijn favoriete merken als het om overall huidverzorgingsproducten gaat: L’Occitane. Als ze dan ook nog eens een heel fijn product uitbrengen die tegen een heel fijn prijsje verkrijgbaar is, voor meerdere dingen te gebruiken is èn er een goed doel mee steunt. Ja, dan ben ik om. Echt een product wat door het hele gezin gebruikt kan worden bij schrale en droge plekjes, nagelriemen, pluishaartjes en droge lippen.

Lees hier de review over deze L’Occitane balsem.

En als laatste moest ik deze Clarins Multi-Active Yeux oogcrème wel meenemen. Ik merk echt duidelijk verschil sinds ik hem gebruik. De huid onder mijn ogen is minder droog, oogt frisser, is gladder en rimpeltjes/lijntjes vallen minder op. Ja, daar is deze drukke mama heel erg blij mee ^^ Sowieso zijn de andere nieuwe Clarins producten in m’n huidige skincare routine ook echt heel erg fijn. Wat heeft dit merk toch mooie en fijne producten ♥

Lees hier het artikel over mijn huidige skincare routine.

Ik ben benieuwd.. Wat is jouw favoriete beautyproduct van de afgelopen maand?

Liefs,

Desirée