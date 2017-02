Mijn laatste update over de aankomende Gastric Sleeve operatie is nu alweer van een maand geleden en sinds die tijd is er een boel gebeurd. De groepssessies zijn inmiddels begonnen en ook de operatiedatum is bekend. Spannend! In deze update neem ik je weer een stapje dichter met mij mee naar de operatie toe die over niet al te lange tijd plaats zal vinden..

Tussen de Pre-Operatieve Screening van halverwege januari en de eerste groepssessie zat een kleine maand tijd en dat duurde voor mijn gevoel erg lang. In die periode heb ik me vooral heel erg bezig gehouden met inlezen over de operatie, ervaringsverhalen en tips lezen in Facebookgroepen van lotgenoten en zelfs een live Gastric Sleeve operatie bekijken via een filmpje op internet. Reuze interessant om te zien wat er straks allemaal zal gaan gebeuren in mijn lijf. Je moet er wel het type voor zijn en er tegen kunnen maar anders kan ik dit zeker aanraden om te bekijken als voorbereiding.

De groepssessies

Inmiddels zijn dus ook de groepssessies begonnen. Ik heb deze zes weken lang iedere maandagavond en zo’n sessie duurt in totaal 3,5 uur. Deze uren zijn opgedeeld in drie blokken van een uur met tussendoor pauze. In elk blok spreek je als groep met afwisselend een bewegingsdeskundige, voedingsdeskundige/diëtist, een arts/chirurg en een psycholoog en leer je over onze valkuilen in het verleden waardoor het overgewicht is gekomen, waar we nu staan, de aankomende operatie en over de periode erna. Er is echt ontzettend veel te leren en hoe verder je in het proces komt hoe duidelijker je merkt dat het hele traject echt niet alleen een lichamelijke verandering (de operatie) is, maar dat het mentale deel nog veel belangrijker zal worden.

Onze groep bestaat uit totaal tien mensen en we variëren in leeftijd van begin 20 tot eind 50. Een leuke en gevarieerde groep met gemotiveerde en energieke mensen! Ik was bang dat ik niet iemand zou zijn die het gemakkelijk zou vinden om van alles te delen en te bespreken in een groep, maar omdat je zo’n begrip hebt voor elkaars situatie ontstaat er al snel een hecht groepsgevoel. Zo hebben we een groepsapp via WhatsApp waarin we elkaar vragen kunnen stellen, op de hoogte houden en motiveren en ik vind het fijn dat dit er is. We zullen elkaar namelijk niet alleen voor de operatie meerdere keren zien, maar ook na de operatie zullen we nog verschillende groepssessies hebben.

De operatiedatum

Ik begin nu de kriebels wel te krijgen hoor, want mijn voorlopige operatiedatum staat op 29 maart. Nog maar 5 weken! Ik kan als het goed is op 21 maart nog even bellen of de datum echt vast staat en hoe laat en door welke chirurg ik geopereerd zal gaan worden. Nou, eind maart zal dus niet alleen het nieuwe seizoen (de lente ♥) starten maar zal het ook de start zijn van Desirée 2.0!

Tot aan de operatie

De focus ligt nu echt op de groepssessies en het huiswerk wat we hierin meekrijgen. Zelfreflectie, regelmatig bewegen, netjes m’n extra vitamine D innemen, proberen zo gezond mogelijk te leven, meer tijd voor mijzelf en ontspanning te nemen.. Allemaal dingen die me hopelijk zullen helpen zo gezond mogelijk de operatie in te gaan! Daarnaast ben ik alvast bezig om mijzelf ‘de regels’ voor na de operatie aan te leren. Het wordt dan namelijk afgeraden om tegelijkertijd te eten en te drinken dus ik probeer nu een half uurtje vóór en een half uurtje ná het eten te drinken en ook om alvast naar zes keer per dag eten te gaan. Ook ben ik nog even een keer uit mijzelf afzonderlijk naar een diëtist gegaan voor een 1-op-1 gesprek voor extra informatie, tips en tricks. Ik hoop er zo – voor zover dat kan – over 5 weken echt helemaal klaar voor te zijn!

Ik wil graag eindigen met een bedankje voor alle lieve en positieve reacties die ik heb gekregen. Het zijn er ontzettend veel en het steunt me enorm ♥ Het is niet altijd even makkelijk om hier zo open over te zijn maar alle bemoedigende woorden steunen me er in dat het een goede keuze is geweest mijn verhaal en traject te gaan delen. Mocht je vragen hebben over het hele proces, dan mag je ze gerust stellen zodat ik deze de volgende keer kan beantwoorden :)

Liefs,

Desirée

