HEMA heeft sinds kort een compleet nieuwe collectie nagellak met 100 nieuwe kleuren die tegenwoordig ook allemaal een leuke naam hebben in plaats van alleen een kleurnummer. Alle nieuwe lakken zijn in één formule verkrijgbaar, namelijk de HEMA long lasting nailpolish die je met de HEMA extreme long lasting topcoat nòg langer kan dragen. Als Quick Tip die ook nog eens lekker budgetproof is wilde ik vandaag even mijn enthousiasme voor deze nagellak met je delen! Lees verder voor meer informatie, foto’s en review.



Ik liep namelijk tijdens een shopsessie in Arnhem de HEMA-winkel binnen omdat ik op zoek was naar een denim jurkje voor onze dochter Shae. Lekker stevig doorwandelen, even kijken waar de kinderhoek zit en vanuit mijn ooghoek zag ik het enorme nagellakrek met de nieuwe kleuren. “Nee, Dees. Je hebt echt meer dan genoeg nagellak in huis!”, probeerde Redelijkheid mij nog in te spreken. Te laat! Ik viel gelijk voor deze oudroze/mauve kleur 013 Tough Tuesday en besloot hem mee te nemen samen met de nieuwe topcoat.

Het kwastje is afgerond en wat breder waardoor je nog lekkerder kan lakken, de textuur is niet te dik of te dun, droogt redelijk vlot en deze kleur gaf de dekking zoals op de foto’s in slechts één laagje. En helemaal fijn: in combinatie met de topcoat kan ik zonder beschadigingen gemakkelijk richting een week door. En dat met huishoudelijke klusjes, peuterknutselmomentjes en véél typewerk. I’m impressed!

De HEMA long lasting nailpolish is verkrijgbaar voor €2,50 en de HEMA extreme long lastig topcoat voor €3,50 voor 11ml nagellak. Helemaal een leuk detail: veel namen hebben typisch Hollandse verwijzingen zoals Tompouce, Canal House Brick, Red Light Red, Vondelpark Green, Hold the Dike en Tulip Red.

Heb jij al kennis gemaakt met de nieuwe HEMA nagellakjes?

Liefs,

Desirée

–> Volg jij mij al via Twitter, Instagram, Facebook en/of Bloglovin’ ?