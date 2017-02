In het voortraject van de aankomende operatie kwam weer eens naar boven dat ik echt meer tijd voor mijzelf zou moeten nemen. Eén van de makkelijkste manieren – en eentje die ik ook nog eens heel erg fijn vind – is het creëren van een Home Spa momentje. Hoe zo’n avondje er dan uit ziet? Reken zeker op één tot twee uur waarin ik mijn telefoon uit zet en de badkamer en slaapkamer even voor mijzelf wil hebben ;) Lees verder voor de perfecte ingrediënten voor een Home Spa routine ♥



Natuurlijk begin ik door de telefoon uit te zetten, zorg ik dat Shae goed vertrokken is naar dromenland en geef ik bij Paul aan dat het tijd voor mijzelf is. Ik zorg dat de badkamer en de slaapkamer lekker warm zijn en kies de producten uit die ik wil gaan gebruiken, het boek dat ik wil gaan lezen of de serie die ik wil gaan kijken en zet een kop thee en wat lekkers neer.

Ik begin met een uitgebreide douchesessie en kies voor de heerlijke en vrolijke producten van de Douglas Home Spa lijn Beauty of Hawaii. Deze lijn kreeg ik onlangs in een prachtige mand toegestuurd en de geur is perfect om de winter te vergeten en in gedachten weg te dromen naar zonnige oorden. Douglas kent in totaal 5 heerlijke Home Spa lijnen waarmee je in een mum van tijd je eigen badkamer omtovert naar een luxe wellnessruimte. De Beauty of Hawaii lijn bestaat uit 10 producten (!) die allemaal een frisse gele verpakking hebben en heerlijk ruiken. Ik koos voor mijn me-time momentje voor de volgende producten:

– Douglas Beauty of Hawaii sensual shower foam 200ml, €7,99

– Douglas Beauty of Hawaii sea salt & sugar scrub 200g, €12,99

– Douglas Beauty of Hawaii in-shower body lotion 250ml, €10,99

– Douglas Beauty of Hawaii sensual body spray 100ml, €12,99

– Douglas Beauty of Hawaii moisturising hand cream 75ml, €4,99.

De producten zijn vrij van parabenen en er zitten ingrediënten in zoals zeezout, macadamia olie, kokosolie, hibiscusextract, tiarebloemextract, glycerine en vitamine E. Mocht je een heel erg gevoelige huid hebben dan zou ik vanwege de parfum erin wel even wat voorzichtig zijn. Dit parfum zorgt naast de planten/bloemenextracten wel voor die heerlijke geur: lekker bloemig, vrouwelijk, zonnig en zomers alsof je met een cocktail in je hand op het strand ligt ^^

Door de combinatie van de scrub, showerfoam en in-shower bodylotion heeft mijn drogere huid na het afspoelen en afdrogen geen verzorging meer nodig maar voelt deze heerlijk zacht aan. Tijd dus voor de body spray en om een lekkere zachte pyjama aan te trekken.

Ik steek een geurkaars aan, smeer mijn voeten in met de handcrème, trek sokjes aan en kruip onder de dekens om lekker te gaan zitten met een boek. Ik was er al een tijdje nieuwsgierig naar en heb dit boek onlangs ontvangen dus Hygge (de Deense kunst van het leven) it is! Paul en ik zijn al enkele keren naar Denemarken op vakantie geweest en ik ben er zelfs ten huwelijk gevraagd, dus je snapt wel dat ik dit boek moèst lezen. Mocht je nieuwsgierig zijn en er een review van willen zien dan hoor ik het graag :) Lekker de thee opdrinken, genieten van een paar stukjes pure chocolade, een uurtje lezen, tanden poetsen en als laatste mijn handen insmeren met de handcrème en wat ademhalingsoefeningen doen.. Op deze manier val ik als een blok in slaap. Heerlijk! Dat moet ik dus duidelijk vaker doen. Kom ik ook eindelijk eens aan alle ongelezen boeken toe..