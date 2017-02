Begin van de maand stelde ik je al voor aan drie nieuwe parfums voor de lente en dat ga ik vandaag nog maar een keertje doen. Er komen er namelijk echt een heel aantal binnen en ook over deze drie geuren wil ik je erg graag wat meer vertellen. Deze keer zijn het allemaal nieuwe varianten op bestaande klassiekers en ik ben heel benieuwd welke van deze lenteparfums jou het meeste aanspreekt?



Benetton Dream Big (United Dreams)

Deze nieuwe eau de toilette staat voor positiviteit, groots durven dromen en gaan voor wat je wil bereiken in het leven. Een mooie boodschap! De geur is opgebouwd uit geurnoten van bergamot, mandarijn, peer, jasmijn, freesia, tuberoos, viooltjes, patchoeli, sandelhout, vanille en musk. Bij het lezen van de geurnoten was ik een beetje bang voor teveel fruit en zoetigheid, maar de geur is juist verrassend volwassen en classy en hij blijft zo’n 6 uur goed op de huid ruiken. Je ruikt duidelijk frisse bloemen terug maar ik vind het echt een musky geur. Heerlijk!

Benetton Dream Big is vanaf maart verkrijgbaar vanaf €15,95 (30ml).

DKNY Be Delicious City Girl (Nolita)

Deze limited edition eau de toilette is geïnspireerd op de underground straatstijl en gewaagde iconen van de moderne popcultuur. De geur is opgebouwd uit geurnoten van framboos, magnolia, viooltjes en sandelhout. Hij opent dus prikkelend fris en zoetjes, maar al snel wordt de geur bloemig, een tikkeltje poederig en subtiel warmer op de huid. De geur blijft bij mij zo’n 5 uur echt goed op de huid ruiken. Leuk detail: de artwork op de flacon is ontworpen door Donald Robertson (@drawbertson).

DKNY Be Delicious City Nolita Girl is vanaf nu verkrijgbaar voor €43,00 (50ml).

Roberto Cavalli Paradiso Assoluto

Ben je echt op zoek naar een geur die de zomer in huis haalt? Zon, zonnebrandcrème, zinderende zomerhitte.. Deze eau de parfum is opgebouwd uit geurnoten van roze peper, wisteria, lelie, jasmijn, vanille, sandelhout en patchoeli. Echt een bloemige geur waarin de vanille duidelijk naar boven komt en er zit een verrassend kruidig randje aan. Dit parfum heeft nog een groot voordeel, hij blijft namelijk echt heel erg lang op de huid ruiken. Mijn favoriet van deze drie nieuwe lenteparfums!

Roberto Cavalli Paradiso Assoluto is vanaf maart verkrijgbaar vanaf €49,95 (30ml).

* Dit artikel bevat producten die ik van een merk of bedrijf heb ontvangen.