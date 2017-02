Kissyface! Als er twee lipproducten in je favoriete kleur binnenkomen die ook nog een mooi doel dienen, dan word ik daar heel erg vrolijk van ♥ In een newsflash van begin november vertelde ik al over deze producten die eraan zaten te komen, maar nu is het dan zover. De MAC Viva Glam Taraji P. Henson lipstick en lipglass zijn verkrijgbaar! Ik vertel er graag wat meer over en laat ze beide aan je zien met informatie, foto’s, swatches en reviews.

Taraji P. Henson is een Amerikaanse actrice en zangeres die we kunnen kennen uit de film The Curious Case of Benjamin Button en uit de series Person of Interest en Empire.

De MAC Viva Glam Taraji P. Henson matte lipstick (€20,-) is er eentje in een opvallende fuchsia kleur met een heel subtiel parelglansje en blauwe ondertoon. Ondanks dat het een matte lipstick is trekt hij niet tijdens het aanbrengen en draagt hij redelijk comfortabel. Hij blijft erg lang op de lippen zitten en overleeft een hapje en een drankje maar staint wel een klein beetje waardoor de kleur echt in je lippen trekt. Als de gehele lipstick weggevaagd is kan dit een beetje vlekkerig ogen, maar met een beetje gloss of een nieuw laagje lipstick is dit snel verholpen.

De MAC Viva Glam Taraji P. Henson lipglass (€19,-) is een lipgloss in een frisse fuchsia kleur vol met roze glittertjes die je gelukkig niet voelt tijdens het dragen of als je met je lippen over elkaar gaat. De kleur is best goed op te bouwen van wat subtieler zoals je hem op mijn lippen ziet, tot aan intenser zoals je ziet op de swatch op mijn hand. De gloss plakt wel op de lippen maar blijft hierdoor wel een uur of drie/vier mooi aanwezig op de lippen wat voor een lipgloss zeker een lange tijd is. Op de bovenste foto van dit artikel draag ik de lipstick en gloss trouwens over elkaar heen voor een extra intens gekleurd en glossy effect.

De MAC Viva Glam lipsticks en lipglosses worden al uitgebracht sinds 1994 en sinds die tijd gaat ook echt 100% van de verkoopprijs ervan naar het helpen van vrouwen, mannen en kinderen die leven met en/of geïnfecteerd zijn met HIV/aids. De nieuwe MAC Viva Glam Taraji P. Henson lipstick en lipglass zijn vanaf vandaag verkrijgbaar.

Spreken de nieuwe Viva Glam producten jou aan? Wat is jouw favoriete lipstickkleur?

Liefs,

Desirée