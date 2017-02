Wat hebben Swarovski en make-up nu met elkaar te maken? Op het eerste gezicht misschien niet zoveel, maar ik liet me voor deze look inspireren door een nieuw kettinkje van het merk Swarovski. Het is een elegant gouden kettinkje met paarse steentjes en twee hangertjes in de vorm van vleugels. Dit vroeg natuurlijk om een zachte, vrouwelijke make-up of the day met subtiel paars detail!



Het kettinkje is van het bekende merk Swarovski en ik vind dat het merk erg goed bezig is om zich te verjongen. Ze hebben bijvoorbeeld een hele lijn met kettinkjes als deze die allemaal bestaan uit meerdere kettinkjes en/of meerdere hangertjes hebben die op ongelijke hoogtes blijven. Een erg leuk en speels effect maar toch nog mooi en subtiel.

Het horloge op de foto is trouwens ook nieuw en is van het merk OOZOO. Dit merk is helemaal niet zo prijzig, waardoor ik nog wat vaker af kan wisselen van horloge. Ik zie dit namelijk echt als een sieraad en accessoire en heb er dan ook een redelijk aantal in mijn verzameling. Omdat ik verder qua sieraden niet echt opvallende stukken draag en bijna nooit armbanden, vind ik het wel leuk om qua horloges af te kunnen wisselen. De Vintage-uitstraling van dit specifieke horloge vond ik erg mooi en past mooi bij het kettinkje.

Voor deze look heb ik onderstaande producten gebruikt. De producten met een * heb ik ooit vanuit een merk, bedrijf of PR bureau ontvangen.

– Smashbox Studio Skin foundation (0.5) *

– Essence 16h stay all day concealer (20 soft beige)

– MAC Studio Fix powder (MW15)

– MAC blush als bronzer (Harmony)

– Milani baked blush (05 Luminoso)

– The Balm Cosmetics The Manizer Sisters palette *

– The Balm Cosmetics Smoke Balm palette

– MAC veluxe brow liner (Taupe)

– MAC lip pencil (edge to edge)

– Smashbox cover shot palette (Golden Hour)

– Urban Decay eyeshadow primer potion (original)

– L’Oréal volume million mascara (extra black) *

– Clarins mascara supra volume (intense black) *

– MAC plushglass lipgloss (Fashion Fanatic) *

Het was alweer even geleden dat ik een make-up of the day online had staan, maar vond het wel erg leuk om te doen en helemaal geïnspireerd op iets.

Mocht je het leuk vinden om eens een bepaalde look te zien dan hoor ik het graag!

Liefs,

Desirée