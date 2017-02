Volgens de nieuwe MANGO Violeta Urban Scenes collectie voor aankomende lente en zomer gaat de accentkleur geel worden. Oh, yes. Eindelijk weer wat kleur in modeland! Sowieso is deze nieuwe plussize collectie heel erg kleurrijk en vol met toffe printjes en ik kan niet wachten tot het qua temperatuur lekker genoeg is om wat van deze items in mijn kast te gaan hangen. Ik laat je de keypieces van de collectie zien en ben erg benieuwd wat jij ervan vindt :)



Een toffe gele accentkleur, een boho stijltje met luchtige stoffen en off shoulder-details, culottes, prints, ruches en pastelkleuren, tropische printjes, mooie belijningen en gelukkig ook nog heel wat minimalistische items met mooie details waar deze plussize collectie van MANGO zo bekend om staat. Ik kan er in ieder geval heel erg vrolijk van worden ♥ Ik ben vooral heel erg blij dat dit merk er voor kiest eens géén standaard ‘grote maten mode’ te leveren, maar echt trendy mode met een edgy randje. Love it!

Qua maatvoering kan je bij MANGO Violeta terecht tot en met kledingmaat 52-54/XXL, ik vind de kleding best goed betaalbaar en ook voor accessoires zoals sjaals, sieraden en tassen kan ik je zeker aanraden eens bij MANGO te snuffelen. Mocht nu wat uit de plussize collectie willen bestellen, bestel dan zeker meerdere maten per item want de pasvorm kan nog wel eens verschillen. Zelf heb ik tot nu toe denk ik elke keer geluk gehad, maar anderen helaas iets minder dus dan is het handig om meerdere maten te bestellen en na een pas-sessie de verkeerde terug te sturen.

–> Klik hier voor een overzicht met nog veel meer toffe plussize kledingmerken.

Spreekt deze nieuwe collectie van MANGO Violeta jou aan?

Liefs,

Desirée