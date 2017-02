Het is alweer even geleden dat ik een tag (doorgeef-vragenlijst) invulde, maar ik kreeg van Marieke het stokje door om deze tag in te vullen en hij sprak me erg aan. Het is er eentje vol met vragen over het moederschap, de taakverdeling, wat ik qua huishouden echt niet leuk vind en mijn relatie met mijn man, vriendinnen en familie. Een persoonlijk artikel dus waarin ik open en eerlijk antwoord geef op de vragen rondom alle ballen in de lucht houden. Let’s go!

1. Wat is bij jullie thuis de verdeling van taken als het gaat om kinderen en huishouden etc?

Als het op het huishouden aan komt dan doe ik alles. Eerlijk is eerlijk, dat zou ik liever anders zien omdat het in combinatie met het moederschap, ondernemen en sociale momenten echt pittig is om die ballen hoog te houden. Toch ben ik er redelijk trots op dat het me lukt en daarom ben ik ook wel elke dag even in huis bezig zodat ik nooit uren achter elkaar aan de poets hoef.

Als het om de verdeling van de zorg voor Shae gaat dan is dit wel heel erg fijn verdeeld. Paul haalt haar uit bed in de ochtend en maakt haar klaar voor de dag, terwijl ik ontbijt voor ons drietjes klaar maak zodat we samen aan tafel kunnen voor de dag begint. En aan het eind van de dag na het avondeten brengt Paul haar ook weer naar bed toe. Zo kan hij ondanks zijn meer dan fulltime werkschema toch ook doordeweeks het meeste uit de tijd met ons meisje halen.

2. Hoe zorg je dat werk en privé gescheiden blijven?

Voor mij is dit sinds we in dit huis wonen een heel stuk gemakkelijker geworden. We wonen nu niet meer in een appartement waardoor ik nu de gehele tweede verdieping als bedrijfsruimte voor mijzelf heb. Een ruimte die dus echt af te sluiten is, waar Shae niet zomaar kan komen en die ik net als bij ‘een echte baan’ achter me kan laten als ik klaar ben met mijn werk. Doordat ik vanuit huis werk merk ik wel dat sommige mensen uit mijn omgeving hieraan moeten wennen, ook al werk ik al zo’n 15 jaar voor mijzelf vanuit huis ;) Ik ben niet zomaar “de hele dag thuis”, want als Shae naar de opvang is ben ik ècht aan het werk. En nee, ik kan dan niet even een bakkie doen, lange privé-telefoongesprekken voeren of mee naar de stad bijvoorbeeld. Ik ben daar echt een stuk strenger in geworden omdat ik echt zo min mogelijk aan het werk wil zijn als Shae thuis is en ik het dus echt van die uren moet hebben dat ze naar de opvang is.

3. Welke klusjes in het huishouden heb je opgegeven of laat je als eerste vallen?

Ik heb er geen enkele opgegeven, daar ben ik toch wel echt te netjes en/of te perfectionistisch voor. Maar ik heb wel echt een hekel aan strijken en dweilen. Met een huishouden met twee langharige poezen en een kleine kruimelverspreider (lees: Shae) ben ik toch regelmatig in de weer en probeer ik zo alles in een routine mee te nemen.

4. Wanneer was de laatste keer me-time en wat heb je toen gedaan?

Net als Marieke van wie ik de tag door kreeg ben ik ook iemand die echt even tijd voor zichzelf nodig heeft. Ik probeer dit meestal op de donderdag in te plannen. Shae is dan de hele dag naar de opvang en ik zorg dan dat ik die dag een halve dag voor mijzelf overhoud. De rest van de dag ben ik dan thuis aan het werk of naar een afspraak in Amsterdam. In de praktijk komt het er op neer dat ik ongeveer één middag in de twee weken echt voor mijzelf heb en dat zou ik wel iets anders willen hebben, maar het is helaas even niet anders.

5. Heb je wel eens een date night en wat doen jullie dan?

Jazeker! We vinden het heel erg belangrijk om ook echt tijd met z’n tweetjes door te brengen. We proberen elke maand een date night te hebben; Shae uit logeren en dan met z’n tweetjes uitgebreid uit eten, naar de film, drankjes doen, lekker de tijd nemen voor en met elkaar.. Heerlijk! Zo hadden we afgelopen zaterdag nog een date night. We zijn naar Assassin’s Creed gegaan in de bioscoop, hebben erna lekker lang getafeld bij ons favoriete Sushi & Grill restaurant en daarna thuis in bed ook nog een film gekeken. De volgende ochtend lekker uitgeslapen en toen ons meisje weer opgehaald die bij haar nichtje was logeren ^^

6. Hoe vaak zie je je vriend(inn)en en wat doen jullie dan?

Laat ik het erop houden dat ik zou willen dat ik mijn vriendinnen echt een stuk vaker zou willen zien, maar in de praktijk lukt dit helaas niet zo vaak. Wegens afstand, werkschema’s en verplichtingen lopen de agenda’s vaak langs elkaar heen. Iets wat me wel eens verdrietig maakt maar ik ook heb moeten accepteren. Als we elkaar zien voelt het gelukkig nooit alsof het lang geleden is en gaan we – afhankelijk van welke vriendin het is – lekker samen koken, uit eten, drankjes en dansjes doen of lekker burgerlijk ‘dubbeldaten’ met de partners en de kids naar een dierentuin of iets dergelijks.

7. Heb je veel contact met je familie?

Ik heb telefonisch, via Facebook en via WhatsApp redelijk veel contact met mijn (schoon)familie en we zien elkaar daarnaast ook regelmatig. Iets wat ik heel belangrijk vind en ik ben vooral heel erg blij dat we iedereen toch zo’n beetje binnen hooguit drie kwartier rijden hebben wonen.

8. Waaraan kan je als eerste zien dat er eigenlijk veel meer uren in een dag moeten zitten? Oftewel hoe zien jouw prioriteiten er uit?

Ehh, aan de hoeveelheid me-time? Of eigenlijk het tekort eraan ;) Ik krijg het huishouden, mijn werk en de zorg voor Shae met wat passen en meten elke dag toch naar tevredenheid voor elkaar. Maar als ik kijk naar de tijd voor mijzelf en voor vriendinnen dan zou ik graag wat meer uurtjes per dag willen hebben. Of liever, een paar extra dagen per week :P

9. Doe jij je soms wel eens beter voor dan in werkelijkheid?

Nee, eigenlijk nooit. Ik ben graag gewoon helemaal mijzelf en hou er niet van als mensen twee gezichten hebben. Dat wil trouwens niet zeggen dat ik een open boek voor iedereen ben hoor, ik ben buiten de deur en bij nieuwe mensen toch wel iemand die eerst even de kat uit de boom kijkt. Maar een reactie of mening is altijd eerlijk en oprecht!

10. Welke tips heb je voor andere moeders?

Dat we het onszelf niet zo moeilijk zouden moeten maken en wat vaker de boel de boel zouden moeten laten. Ja, eigenlijk zou ik dit ook wat strenger tegen mijzelf moeten zeggen maar dat vind de perfectionist in mij best moeilijk.. Maar probeer vooral te zorgen dat je voldoende rust krijgt. Om je op te laden voor de nieuwe dag om er weer vol voor jezelf en je gezin te kunnen zijn.

11. Wat vraag jij je wel eens af hoe andere moeders dat aanpakken?

Ik vergelijk mijzelf eigenlijk nooit met andere moeders dus vind dat heel erg lastig om te antwoorden. Ik vraag het me alleen oprecht af bij mensen met drie of vier kinderen die dan ook nog beiden werken. Hoe krijg je dat voor elkaar met het klaarmaken in de ochtend, sport-, muziek- en speelafspraakjes, rondom bedtijd en dergelijke. Petje af hoor!

Ik hoop dat je het leuk vond om weer eens een tag op de site te zien en zo mij misschien nog iets beter te leren kennen. Mocht je trouwens nog aanvullende vragen hebben, stel ze gerust :)

Heb jij er moeite mee alle ballen in de lucht te houden? Wat is jouw persoonlijke tip als hulpje hiervoor?

Liefs,

Desirée

–> Volg jij mij al via Twitter, Instagram, Facebook en/of Bloglovin’ ?