Vandaag wil ik een onderwerp aankaarten welke je misschien niet direct verwacht op een feel good blog, maar eentje die wel heel belangrijk is om over na te denken. Want, sta jij weleens stil bij later? Heb jij alles al geregeld voor jouw uitvaart? Ik wil je hier vandaag graag wat meer over vertellen en deel ook waar wij voor gekozen hebben.

Het is dan misschien geen feel good onderwerp, maar wel een belangrijk onderwerp aangezien overlijden nu eenmaal het leven hoort. Ik denk dat er veel mensen zijn die hier te weinig bij stil staan en hiervoor nog niks hebben geregeld. Iets wat niet aan te raden is, want je wil je wensen toch liever zelf in kaart brengen en alles hiervoor financieel goed geregeld hebben dan dit over te laten aan familieleden en hun te laten zitten met de nodige kosten..

Monuta is een uitvaartverzorger en uitvaartverzekeraar en wil graag de steun zijn bij iedere uitvaart door zowel uitvaartwensen voor iedereen financieel mogelijk te maken, als te zorgen voor een persoonlijk afscheid waar nabestaanden met een goed gevoel op terug kunnen kijken. Er zijn verschillende mogelijkheden voor een uitvaartverzekering, ga je bijvoorbeeld sparen of verzekeren? Wat wil je allemaal ècht zelf regelen voor later?



Paul en ik hebben voor zowel onszelf als voor onze dochter Shae in ieder geval heel duidelijk vast laten leggen hoe wij bepaalde dingen geregeld willen hebben als het zover is en we hebben hier ook al jaren een uitvaartverzekering voor. Iets wat ons een boel rust geeft. Niet alleen omdat we zo weten dat onze wensen gerespecteerd zullen worden, maar ook omdat we weten dat het financieel op deze manier allemaal goed geregeld is voor later.

Op de website van Monuta kan je meer inzicht krijgen in de mogelijkheden die er zijn voor de financiering van jouw uitvaart. Ook al sluit je er misschien niet direct eentje af, het zet je in ieder geval aan het denken en het geeft je een heleboel handige informatie en tips.