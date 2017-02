Er zijn de afgelopen periode weer heerlijk veel parfums binnen gekomen. Te veel om allemaal afzonderlijk in een artikel te kunnen behandelen helaas, maar ik wil er vandaag toch weer drie aan je laten zien die zeker een plekje op de site hebben verdiend. Allemaal prachtige flacons en heerlijke geuren die echt het besnuffelen waard zijn en perfect zijn voor de lente en Valentijnsdag. Lees verder voor meer informatie over deze nieuwe parfums van Marc Jacobs, Paco Rabanne & Chloé.



Marc Jacobs Daisy Dream Kiss

Het is niet voor het eerst dat Marc Jacobs zijn Daisy in een nieuwe variant uit brengt en deze lente is dat gedaan voor drie varianten van Daisy; Daisy Kiss, Daisy Eau so Fresh Kiss en Daisy Dream Kiss. De flacon straalt één en al lente uit. Van de roze kleur van de vloeistof tot aan de flacon die bezaaid is met transparante madeliefjes die doen denken aan de textuur van een sorbetijsje tot aan de glanzende dop met roze met gouden madeliefjes.

En niet alleen de flacon stoomt je klaar voor de lente. De geur zelf is zo heerlijk fris, fruitig en bloemig! Je ruikt er roze grapefruit, zwarte bes, ananas, fresia, jasmijn, framboos, cederhout, muskus en ambrox in terug. Hij draagt vooral heel erg fruitig en een tikkeltje zoet waardoor hij fris en jong overkomt en je gelijk vrolijk maakt. Hij blijft op mijn huid zo’n uur of vijf goed te ruiken.

Marc Jacobs Daisy Dream Kiss is verkrijgbaar voor €73,33 (50ml eau de toilette).

Paco Rabanne Olympéa Intense

Deze nieuwe eau de parfum is net even wat intenser en sensueler dan de originele variant van deze geur. Ook weer perfect voor de lente, want je krijgt er geheid lentekriebels van! De flacon doet me ergens denken aan een trofee die je in de oudheid had kunnen winnen na één of ander toernooi, heel klassiek en ik ben fan van de koperkleur ervan.

De geur is vrouwelijk en een tikkeltje ‘apart’ en daar hou ik wel van. Hij is hierdoor zeker verrassend te noemen! Je ruikt er onder andere zout, amber, vanille, oranjebloesem, witte peper, ambergris en muskus in terug. Deze geur blijft met gemak zo’n zeven uur goed op mijn huid ruiken.

Paco Rabanne Olympéa Intense is verkrijgbaar vanaf €62,20 (30ml eau de parfum).

Chloé Love Story Eau Sensuelle

Ook Chloé koos ervoor om de originele variant van een bekend parfum een stukje sensueler te maken. De flacon is nog steeds even klassiek, stijlvol en prachtig vormgegeven. De vorm is geïnspireerd op de hangslotjes aan de Pont des Arts brug in Parijs.

De geur zelf is – zoals je van Chloé gewend bent – heel stijlvol en vrouwelijk, maar deze keer net even een beetje meer opvallend. De poederige dry down in combinatie met de houttonen en de witte bloemen maakt het een perfecte cocoon-geur voor bijvoorbeeld een date night in eigen huis. Je ruikt er oranjebloesem, peer, yuzu, citroen, passiebloemen, heliotroop, sandelhout, muskus, cederhout en amber in terug. Dat tikkeltje citrus, de oranjebloesem en muskus.. Echt zo’n geur die heel clean aandoet en toch met gemak zo’n 10 uur goed blijft ruiken op mijn huid. I’m impressed!

Chloé Love Story Eau Sensuelle is verkrijgbaar vanaf €61,11 (30ml eau de parfum).

Hierboven zie je drie geuren die allemaal perfect zijn voor de lente en Valentijnsdag. Welke van de drie spreekt jou het meeste aan om eens te gaan besnuffelen?

Liefs,

Desirée