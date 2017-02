Wat? Dees! Een paar schoenen mèt een hakje? Ja, dat zie je helemaal goed! Het is echt heel erg lang geleden dat ik op iets anders heb gelopen dan platte boots, sneakers of hooguit enkellaarsjes met een sleehakje maar zijn ze niet prachtig? Ik was al een hele tijd op zoek naar een paar enkellaarsjes met een puntneusje en een hak maar vond ze telkens niet òf toch echt met een TE hoge hak. Ik laat m’n nieuwe perfecte enkellaarsjes graag aan je zien èn kan wel wat hulp gebruiken op modegebied..



Laat ik beginnen met de laarsjes. Ik had de zoektocht eigenlijk al zo’n beetje opgegeven tot ik een mailtje van Sacha in mijn mailbox kreeg of ik een paar schoenen wilde uitzoeken. Ik wilde eerst even kijken of ik wel echt iets kon vinden wat ik ook ècht veel zou gaan dragen, want anders is het ook maar zonde natuurlijk, en toen zag ik ze. DE perfecte enkellaarsjes die met veel outfits te combineren zijn.

Ze zitten voor mijn gevoel een beetje tussen een chelsea boot en een pistol boot in en dat maakt ze voor mij perfect. Door die ronder lopende en niet al te hoge blokhak hebben ze wat stoers en door het puntneusje zijn ze toch ook weer erg vrouwelijk te noemen. Precies waar ik naar op zoek was ♥ Deze schoenen zijn gemaakt van leer, zijn verkrijgbaar voor €99,99, door de elastische zijkanten trek je ze heel gemakkelijk aan en uit en ze lopen ook nog eens echt heel erg lekker!

Mode-advies. Help?!

Zoals je wellicht al hebt gelezen ga ik binnen twee maanden tijd een operatie krijgen waarna ik – als alles goed is – een boel gewicht zal gaan verliezen. Een spannende periode maar ook zeker iets om naar uit te kijken. En daar komt mijn vraag de hoek om kijken. Wat kan ik nu het beste aan gaan trekken in een periode waarin je redelijk vlot steeds een kleinere maat nodig hebt? Hoe kan je dat het mooist overbruggen zonder dat je telkens een hele nieuwe garderobe aan moet schaffen en er toch leuk blijft uit zien? Ik kom er gewoon echt niet uit.. Mocht je tips en ideetjes hebben dan hoor ik het graag :)

Heb jij ook zo’n item waar je al een tijd naar op zoek bent en steeds net niet voor kan slagen? Of ben ik de enige die daar heel kieskeurig in kan zijn en geen concessies wil doen tot het perfecte model gevonden is?

Liefs,

Desirée