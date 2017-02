Meerdere keren per jaar deel ik een artikel over één specifiek kledingstuk en deze worden altijd erg goed gelezen. Eén van de best lopende artikelen in deze reeks is toch wel die over de trenchcoats voor het voorjaar van 2016 en er wordt veel gevraagd of er ook een 2017 versie komt. Helemaal begrijpelijk natuurlijk, want de jassen van vorig jaar zijn niet meer verkrijgbaar. Daarnaast blijft de trenchcoat één van de favoriete modellen voor vrouwen met een vol(ler) figuur omdat je er door middel van de tailleriem een mooi silhouet mee kan creëren. Ik zette de leukste plussize trenchcoats voor de lente van 2017 bij elkaar in onderstaand artikel.

De trenchcoat lijkt dit jaar net even wat lastiger te vinden als voorheen, maar natuurlijk kon ik bij ASOS Curve goed slagen voor enkele mooie modellen.

– Een klassieke trenchcoat in zwart met een dubbele rijk knopen van het ASOS Curve merk, €73,33

– Een prachtig en tijdloos model in de bekende trench-kleur ook van het ASOS Curve merk, €73,33

– Een khaki model met diepe stormflap aan de voorkant in een losser model wat bijna als een cape aandoet als je hem los draagt. Ook deze is van ASOS Curve en kost €86,66.

Bij ASOS Curve kan je terecht tot en met kledingmaat 54/56, er worden geen verzendkosten in rekening gebracht en je hebt je bestelling met een weekje in huis.

Even stijlvol als altijd! Voor klassieke mode-items als plussize trenchcoats kan je bijna altijd wel slagen bij MANGO Violeta. Ik vond er meerdere, maar deze drie leken me qua stof het fijnst voor de lente.

– De klassieker in een katoenblend en contrasterende naden, €89,99

– Een losser vallende variant in een soft stof (echt superzacht!), €79,99

– Een stevig model van katoen met haaksluiting, €54,99 in de sale.

Bij MANGO Violeta kan je terecht tot en met kledingmaat 54, bij bestelling boven de €30,- worden er geen verzendkosten in rekening gebracht en je hebt je bestelling binnen enkele dagen in huis.

Deze drie plussize trenchcoats spotte ik bij Junarose. De beige heeft echt een stormflapje aan de voorkant en is van stof net iets anders qua samenstelling, maar de zwarte en de roze (love it!!!) zijn hetzelfde. De prijzen variëren van €69,99 en €79,95, ze zijn verkrijgbaar tot en met kledingmaat 54, bij bestellingen boven de €60,- worden geen verzendkosten in rekening gebracht en je hebt je bestelling in een paar dagen in huis.

Ook bij MS Mode heb ik er eentje gevonden die in twee kleuren verkrijgbaar is; zwart en hemelsblauw. Wat een prachtige grijsblauwe kleur, dat zie je niet vaak! Het lichtgetailleerde model komt in een fijne katoenmix, is tot en met kledingmaat 54 verkrijgbaar en kost €64,99.

Waar ik er eerder zelf meerdere had zijn deze ondertussen echt te ruim geworden waardoor ik geen passende trenchcoat meer heb. Ik denk dat ik voor de roze van Junarose ga, de hemelsblauwe van MS Mode of toch één van de klassiekers van MANGO Violeta. Mocht jij nou naar een specifiek kledingstuk op zoek zijn maar niet weten waar je dit kan vinden, laat het dan achter in de reacties onder dit artikel zodat ik ermee aan de slag kan gaan :)

–> Klik hier voor een handige lijst met veel toffe plussize (web)winkels.

Ben jij ook fan van dit type jas? Of wat is jouw favoriete model?

Liefs,

Desirée