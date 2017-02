Als het op beautyproducten aankomt ben ik niet alleen erg geïnteresseerd in skincare en make-up, maar ook in producten die je helpen om hier het maximale uit te halen. De Real Techniques Prep & Prime Set belooft precies dit te doen. Er zitten 4 handige tools in die je op verschillende momenten van je huidverzorgings- en make-uproutine gebruikt voor een flawless resultaat.



Om je huid voor te bereiden gebruik je na het reinigen natuurlijk een crème en vaak zit deze in een potje. Om hier zo hygiënisch mogelijk mee om te gaan is de Beauty Spatula een handig hulpmiddel om een beetje product uit je potje crème te kunnen halen. Daarnaast is hij handig om een potje echt helemaal tot het laatste product leeg te kunnen halen èn zou je hem ook als bokkepootje voor je nagelriemen kunnen gebruiken.

De Under Eye Reviver is een houdertje met als uiteinde een rond aluminium deel. Je kan deze gebruiken om de huid rondom je ogen te verkoelen en lichtjes te masseren zodat je een frissere blik krijgt en vochtwallen verdwijnen. Ik vind hem zelf vooral heel fijn om mijn oogcrème mee aan te brengen.

De bijgeleverde Prep Brush is niet bedoeld om je foundation mee aan te brengen, maar echt voor crèmeproducten. Zo kan je hem gebruiken om een maskertje op te brengen of voor je crème, serum en/of primer. Zo kom je niet met je handen/vingers aan je gezicht wat wederom lekker hygiënisch werkt. De kwast is aan de ene kant lekker stevig om goed mee te kunnen werken maar aan de andere kant ook heerlijk zacht waardoor je geen prikkels of irritatie voelt tijdens gebruik.

En als laatste zit er een Miracle Complexion Sponge met een handig houdertje bij. Je gebruikt deze als een beautyblender om je vloeibare foundation en concealer mee aan te kunnen brengen. Je kan hem droog gebruiken, maar dat vind ik persoonlijk een minder mooi resultaat geven èn het sponsje zuigt dan best wat product op. Ik gebruik hem liever vochtig: even goed nat maken onder de kraan, voorzichtig uitknijpen, daarna nog even in een handdoek uitknijpen en je bent klaar voor gebruik. Zo oogt de foundation gelijk minder droog en lijkt het allemaal net even wat mooier te versmelten.

Ik vind dit een handige en originele set met beautytools! Zeker het spateltje vind ik heel slim in gebruik en de make-upspons werkt heel prettig door de vormen die hij heeft. Het vlakke deel voor het voorhoofd en de wangen, het ronde deel voor de neus en kin en het puntje om heel precies langs de neusvleugels en onder de ogen te kunnen werken.

De Real Techniques Prep & Prime Set is gelimiteerd verkrijgbaar voor €28,99 bij onder andere Wehkamp, The Make-Up Spot en Boozyshop.

Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en affiliate links.