Wat begon als een hype is een blijvend product in de beautywereld gebleven: matte lipproducten. En laten we eerlijk wezen, het kan zo mooi en stijlvol staan! Maar vaak zijn matte producten redelijk uitdrogend en accentueren ze droge lippen.. Vandaag laat ik twee van de nieuwste kleuren Rimmel The Only 1 Matte Lipstick aan je zien die eind vorig jaar gelanceerd werden. Ik heb ze lange tijd regelmatig gedragen en deel vandaag mijn bevindingen met je.



Deze lipsticks komen in een opvallende slanke rode huls met afgeronde vierkante vorm, een schuine dop met het Rimmel logo en een bandje met de kleur van de betreffende lipstick eromheen. Handig! Qua vorm is de lipstick rond en schuin afgesneden en ik vind dat heel fijn werken. Door dat schuine ronde randje kan ik makkelijk mijn lipcontouren volgen en zit de lipstick er in no time netjes op. De geur had van mij alleen iets minder zoet gemogen, ik ruik er nu een soort watermeloen in. Gelukkig ruik je dit niet meer als je de lipstick eventjes op hebt.

Deze Rimmel The Only 1 Matte Lipstick heeft nogal wat beloftes: ze zouden comfortabel aanvoelen op de lippen zonder uitdrogend te zijn vanwege toegevoegde olie, ze geven een intense kleur, een matte finish en beloven langhoudend te zijn. Op de foto’s zie je de nude roze kleur Salute 200 en de bessenrode kleur The Matte Factor 810.

Wat mij persoonlijk direct bij het aanbrengen opvalt is dat ze inderdaad flink goed gepigmenteerd zijn maar vooral dat ze niet aan de lippen trekken, iets wat veel matte lipsticks wel doen. Als ik na het aanbrengen naar mijn lippen kijk zie ik dat de kleur niet in de lijntjes trekt, dat eventuele velletjes of droge lippen niet extra geaccentueerd worden en dat de lipstick na een paar minuutjes ook echt een matte finish heeft. Qua houdbaarheid kan ik met beide kleuren een goede vier uur vooruit voor ik hem bij wil werken. Heel erg netjes dus! Hij vervaagt trouwens wel heel geleidelijk waardoor je je geen zorgen hoeft te maken om een rand en afbrokkelend middendeel.

Jep. Je hebt het vast al gemerkt: ik ben zéér tevreden over deze Rimmel The Only 1 Matte Lipstick! Ze zijn onder andere bij Bol.com, Parfumerie Douglas, Kruidvat en Trekpleister te vinden voor €11,99 (3,4g) per stuk. Tipje: bij Trekpleister loopt op dit moment een actie waarbij je het 2e Rimmel product voor €2,- kan aanschaffen :)

Gebruik jij ook graag matte lipproducten of ben je toch meer fan van een andere finish?

Liefs,

Desirée