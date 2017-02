Ik schreef in 2014 al een artikel over mijn zoektocht naar de perfecte rugzak, maar ik kon hem tot voor kort maar niet vinden. Ik was namelijk op zoek naar een stijlvol model die een kruising is tussen een handtas en een rugzak. Niet te sportief, het liefst van leder en in een minimalistische stijl. Schijnbaar ben ik nogal kieskeurig! Maar ein-de-lijk heb ik de perfecte rugzak gevonden en ik deel mijn blijdschap èn mijn nieuwe Saccoo aanwinst dan ook graag met je ^^



Het gaat hier om de Saccoo Caracas Sica rugzak in formaat L en ik heb hem in het grijs. Echt zo’n perfect model wat helemaal past bij mij persoonlijk stijl en voor veel gelegenheden geschikt is. Hij voelt mooi ‘puur’ aan door het onbewerkte leer, het model is zeker minimalistisch te noemen en toch is hij heel erg handig qua indeling. De tas heeft namelijk:

– een groot ritsvak aan de achterkant

– brede en verstelbare banden die niet in de schouders snijden

– sluit volledig af met een ritssluiting

– heeft een binnenvak voor bijvoorbeeld je telefoon, portemonnee en/of agenda

– heeft vakjes voor pasjes en pennen

– en een sleutelhaakje zodat je niet hoeft te grabbelen om je sleutelbos weer terug te vinden.

De tas is ongeveer 30x9x38cm groot, is volledig gemaakt van leer en voor €149,00 verkrijgbaar bij Duifhuizen tassen en koffers in drie verschillende kleuren. Sowieso is deze webwinkel een enorme aanrader als het om rugzakken (en andere tassen) gaat want het assortiment is echt enorm uitgebreid.

Het merk Saccoo is een Nederlands merk wat staat voor authenticiteit, traditie en vakmanschap en elke tas wordt met de hand gemaakt. Ik hou van zo’n uniek product waarvan je er niet veel op straat ziet en ik kan niet wachten tot de tas nog wat meer used uit zal gaan zien. Dat vind ik bij leer altijd zo mooi! Ik ben in ieder geval echt superblij met mijn nieuwe rugzak. Ik neem hem mee naar zakelijke events, shopsessies zodat ik mijn handen vrij heb, stop er tijdens een familiedagje ook Shae’s spulletjes in zodat een extra luiertas overbodig is en vind hem ook erg fijn voor citytrips.

Heb jij ook zo’n tassentic? Wat voor tas heb jij nog op je wishlist staan?

Liefs,

Desirée