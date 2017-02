Er is een nieuwe nagellak gelanceerd waar ik direct heel benieuwd naar was. Eentje die verschillende oliën bevat om de nagels te verzorgen en sterker te maken tijdens het dragen èn daarnaast ook nog eens tot tien dagen mooi op je z’n plek blijft. Ik heb vier kleurtjes, de topcoat en de olie van de Sally Hansen Color Therapy lijn uitgeprobeerd en vertel je er graag wat meer over.



De producten bevatten een combinatie van arganolie, acai-olie en teunisbloemolie wat de nagels tijdens het dragen verzorgt en hydrateert. Je kan deze nagellak zo dragen, maar het wordt aangeraden de bijpassende topcoat te gebruiken zodat je echt langer van je gelakte nagels kan genieten. Volgens de belofte tot wel tien dagen! Ik heb dit natuurlijk uitgeprobeerd en kwam gemakkelijk een week door zonder opvallende beschadigingen en de nagellak bleef ook nog eens mooi glanzen tot het eind.

150 Steely Serene is een lichte taupekleurige nagellak. Zo’n kleur vind ik altijd wat lastig te omschrijven want er zit wat bruins in, wat grijs, een tikkeltje paars en iets van nude. Ik vind het in ieder geval een stijlvolle kleur. Deze kleur heeft een creamy finish en dekt in twee laagjes.

220 Rosy Quartz is een transparantere nagellak, een beetje milky roze, wat zorgt voor een French Manicure effect. Je ziet de lak hier in twee laagjes aangebracht en ik vind dit resultaat erg mooi. Alsof je net uit de salon komt!

240 Primrose and Propper is een frisse koraalkleurige nagellak met een creamy finish die ook weer in twee laagjes volledig dekt. Van een kleurtje als deze krijg ik spontaan zin in de lente ^^

270 Mauve Mantra is een paarsroze nagellak met een heel mooie goudkleurige glans. Een beetje een rozere variant van NARS Orgasm zeg maar, maar dan voor op je nagels. Lekker girly maar niet tè Barbieroze. Ook deze kleur dekt perfect in twee laagjes.

De Sally Hansen Color Therapy topcoat zorgt er niet alleen voor dat de nagellak een mooie glans krijgt, maar heeft wederom het verzorgende effect en geeft een longlasting resultaat. De Sally Hansen Color Therapy nagelriemolie kan je dagelijks gebruiken om de nagelriemen en nagels te verzorgen. De nagelriemolie ruikt trouwens echt heerlijk, trekt snel in en laat geen enorm vettige vingers achter waardoor je hem zelfs overdag zou kunnen gebruiken.

De Sally Hansen Color Therapy nagellak komt in 38 verschillende kleuren en zowel de lakken als de topcoat en nagelriemolie zijn verkrijgbaar voor €10,99 per flesje.