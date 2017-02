Een foundation die belooft om 15 uur te blijven zitten, te hydrateren, een goede dekking heeft, zweet-, vochtigheid- en sportproof te zijn, niet af te geven en een semi matte finish te geven klinkt als een perfecte foundation. Ik liet begin december deze foundation al even voorbijkomen maar wilde hem uitgebreid testen voor ik er een review over zou schrijven. Na twee maanden testen is het zover: mijn ervaring met de Smashbox Studio Skin foundation!



De Smashbox Studio Skin 15 hour wear hydrating foundation (oil free) is verkrijgbaar in 22 verschillende kleuren waarvan ik de lichtste kleur heb. De kleur 0.5 Porcelain is een heel erg lichte kleur met een redelijk neutrale ondertoon en gelukkig precies goed voor mijn huidskleur in de winter. Voor de zomer zou een tintje donkerder meer geschikt zijn.

De foundation komt in een handige en hygiënische glazen pompflacon met een inhoud van 30ml en belooft dus heel wat. Met een foundation ben ik altijd op zoek naar een redelijk goede dekking maar dat het resultaat toch natuurlijk blijft ogen. Daarnaast heb ik een drogere en gevoeligere huid en wil ik niet dat droge plekjes geaccentueerd worden of mijn huid ervan gaat jeuken. En als we toch bezig zijn zou het fijn zijn als hij de hele dag op z’n plek blijft. En ik kan eigenlijk alle punten hiervan afstrepen met deze foundation ♥

De Smashbox Studio Skin foundation heeft een wat dunnere textuur waardoor ik even bang was dat hij niet voldoende dekking zou geven, maar hij dekt verrassend goed èn is daarnaast ook nog op te bouwen waardoor je een volledige dekking kan krijgen. Ik heb verschillende technieken uitgeprobeerd maar vind deze foundation het fijnst als ik hem met mijn vingers aanbreng. Door de warmte van mijn vingers versmelt hij echt met de huid waardoor hij niet als een masker aanvoelt. Een concealer is praktisch overbodig geworden en afpoederen eigenlijk ook, maar dit laatste doe ik alsnog om de foundation te setten.

Mocht je een heel erg droge huid hebben dan zou ik zorgen voor een goede moisturizer en/of een hydraterende primer want ècht droge plekjes vallen toch wel net iets meer op na het aanbrengen. Maar gewoon droge plekjes, rimpeltjes en lijntjes worden zeker niet geaccentueerd maar lijken eerder wat vervaagd zoals je op de close-up foto van het uiteindelijke resultaat na de volledige make-up goed kan zien. De toegevoegde ingrediënten zoals vitamine E, hyaluronzuur en glycerine zijn zeker een flink pluspunt voor de huid!

En dan de houdbaarheid. Blijft deze foundation de hele dag op z’n plek? Daar kan ik een volmondig JA op zeggen. Zelfs op hele lange en drukke dagen waarin ik van hot naar her ga en tot in de avond bezig ben en de zweetdruppeltjes regelmatig op m’n voorhoofd hebben gestaan. Zelfs nadat ik tig keer aan m’n gezicht heb gezeten gedurende de dag. En zelfs na een regenbuitje. Telkens weer ben ik verbaasd als ik in de avond naar m’n make-up kijk, want het oogt nog fris zonder vervaagde delen of trekkerig gevoel.

De Smashbox Studio Skin foundation is wat mij betreft dus zeker een aanrader voor mensen met een normale tot droge huid. De foundation is verkrijgbaar bij Parfumerie Douglas voor €39,50.

Wat is jouw favoriete foundation?

Liefs,

Desirée