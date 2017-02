Eén van mijn favoriete winkels om te snuffelen voor nieuwe accessoires voor in huis of props voor profuctfotografie is toch wel Søstrene Grene. Zodra ik het persbericht ontving met de nieuwe voorjaarscollectie kon ik mijn enthousiasme amper inhouden, maar vandaag mocht er dan eindelijk over geschreven worden. Ik laat je vandaag de Søstrene Grene lente collectie zien!

“In de lichtstad Parijs hangt altijd een betoverende sfeer. Het is een plek waar dromen en ideeën over design alle vrijheid hebben. Dit weet Anna uit eigen ervaring, want zij heeft een semester aan een Parijse designschool gestudeerd. Tijdens dat semester kwam Clara uiteraard op bezoek. Gezamenlijk verkenden de gezusters de stad vanaf de rotanstoeltjes van diverse lokale bistro’s in de mooie straten van Parijs. En hoewel ze die herinneringen voor altijd bij zich dragen, weten de gezusters pas wanneer ze weer in het mooie Parijs zijn hoe betoverd ze zijn door de stad, met zijn prachtige architectuur en ongeëvenaarde elegantie. Daarom hebben de gezusters zich voor de nieuwe interieurcollectie laten inspireren door de Franse hoofdstad en de elegante Parijzenaren.”

De interieurcollectie voor dit voorjaar is een mooie mix tussen Parijse decadentie en Scandinavisch minimalisme en dat zie je zeker terug door aan de ene kant veel mooie patronen, rijke kleuren, stoffen en prints en aan de andere kant een meer ingetogen beeld waarbij de vormen en patronen meer in the picture staan. Ik blijf het interessant vinden hoe een winkel als deze niet alleen steeds maar weer leuke en mooie collecties uit weet te brengen, maar het vooral ook heel erg betaalbaar weet te houden. En er is eigenlijk nooit een bezoekje aan deze winkel waarbij ik met lege handen naar huis ga, want ik kan er altijd wel iets vinden wat ik ‘nodig’ heb of gewoonweg wil hebben ♥

Alle producten van de Søstrene Grene lente collectie zijn vanaf 2 maart verkrijgbaar, met uitzondering van de poef en stoelen die vanaf 16 maart verkrijgbaar zullen zijn. De winkels van Søstrene Grene zijn te vinden in Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Enschede, Groningen, Nijmegen, Rotterdam en Zwolle.

Ben jij ook zo’n fan van deze winkel? En spreekt de nieuwe collectie jou aan?

Liefs,

Desirée

