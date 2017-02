Ik heb al vaker over voedingssupplementen geschreven en dat ik er persoonlijk een voorstander van ben om deze dagelijks als aanvulling in te nemen. Zo kan je eventuele tekorten voorkomen en ik merk dat ik gewoon net even lekkerder in m’n vel zit. Letterlijk èn figuurlijk, aangezien ik het bijvoorbeeld ook aan mijn huid, haar en nagels merk als ik ze netjes in blijf nemen. Sinds kort slik ik TakeDaily vitamines, een concept voor vitamines en mineralen op maat. Ik vertel je er meer over en mag een fijne kortingscode aanbieden.

Welke vitamines heb je nodig?

Het kan heel erg lastig zijn om te bedenken wat je nu echt aan vitamines en mineralen nodig hebt en daarom vind ik dit concept zo slim bedacht. Op de website van TakeDaily is een handige test te vinden die je in een paar minuutjes kan doorlopen. Na afloop komt er duidelijk in beeld welke vitamines er worden aangeraden en waarom. Vervolgens kan je jouw maandvoorraad bestellen en die krijg je dan in een handige verpakking thuis waarin jouw dagelijkse dosis supplementen zit. Of je nu op dieet, vegetariër en/of zwanger bent, rookt of in een stressvolle periode zit.. hier wordt allemaal rekening mee gehouden.

Mijn ervaring

Na het doorlopen van de test kwamen er bij mij de volgende vitamines uit:

– Multi Vitamin D+, met onder andere verschillende B vitamines, ijzer, jodium, calcium, vitamine D, Vitamine A, Vitamine C, seleen en zink voor meer energie, het behouden van sterke botten en soepele spieren en extra ondersteuning van het immuunsysteem.

– Shape Me Up, met onder andere vitamine A, vitamine C, meerdere B vitamines en vitamine K voor ondersteuning van het immuunsysteem, om vermoeidheid tegen te gaan en meer energie te geven.

– I Don’t Eat Carbs, met onder andere meerdere B vitamines, ijzer en jodium voor een beter concentratievermogen en geheugen, een gezonde huid en een boost voor het zenuwstelsel.

Qua naam zou ik het op dit moment niet eens zijn met de laatste, want ik eet wel koolhydraten (al is het misschien iets minder dan gemiddeld), maar als ik kijk naar de informatie erbij dan kan ik me daar wel in vinden. Ik vind het heel erg fijn om nu echt precies op maat te slikken wat ik nodig heb zonder dat ik bepaalde dingen teveel in zou nemen of echt tekorten zou krijgen. De capsules zijn prima door te slikken trouwens, ze blijven bij mij niet hangen en ze hebben een acceptabel formaat.

Handig om te weten

Er worden bij TakeDaily geen verzendkosten in rekening gebracht, het pakketje past door de brievenbus en als je eventueel meer vragen hebt of informatie wil dan kan je terecht bij het team van professionele diëtisten en voedingsdeskundigen. Een pakket met gepersonaliseerde vitamines en mineralen kost €18,95 per 4 weken en is ieder moment opzegbaar.

Kortingscode

Spreekt het concept jou aan en wil je zelf de TakeDaily vitamines en/of mineralen proberen? Ik mag een mooie kortingscode van €10,00 op je eerste bestelling aanbieden. Vul de code CURVACIOUS10 tijdens je bestelling in om hier gebruik van te maken. Deze code is geldig tot en met 20 maart 2017.

Klik hier voor de website van TakeDaily voor meer informatie.