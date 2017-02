Onlangs schreef ik nog een uitgebreid artikel met producttips voor de droge en gevoelige gezichtshuid, vandaag is de droge en gevoelige lichaamshuid aan de beurt. De nieuwe The Body Shop Almond Milk & Honey producten bevat allemaal producten met een – heerlijk – hypoallergeen parfum, rustgevende en herstellende eigenschappen en zijn ook nog eens 100% vegetarish. Ik vertel je er meer over en review enkele producten.

Eén op de drie vrouwen geeft aan een gevoelige huid te hebben. Een drogere, trekkerige huid die sneller reageert op invloeden van bepaalde stoffen, ingrediënten, het weer en aanraking wat kan leiden tot jeuk, rode vlekken en schilfertjes. Waar veel producten voor dit huidtype helaas geurloos zijn en soms ook echt niet prettig in gebruik vanwege stuggere en dikkere texturen, heeft The Body Shop daar een nieuwe lijn voor ontwikkeld. De producten bevatten allemaal geen kleurstoffen, minerale oliën en petrolatum en ze ruiken heerlijk zacht, fris en vrouwelijk. En over die parfum hoef je je deze keer geen zorgen te maken aangezien het een hypoallergene variant is!

The Body Shop Almond Milk & Honey Soothing & Caring bath milk

“De formule van deze badmelk respecteert de natuurlijke vochtbarrière met een delicate en decadente mix van natuurlijke oliën. De romige badmelk reinigt en kalmeert de huid en vermindert een trekkerig gevoel.”

Ik heb helaas zelf geen bad dus heb hem niet ‘in actie’ kunnen testen, maar ik heb natuurlijk wel even naar de ingrediënten gekeken. Ik was verbaasd en enigszins teleurgesteld om een hardere reiniger als SLES en een harde alcohol als benzyl alcohol op de lijst te zien staan, maar verder zitten er gelukkig wel redelijk wat hydraterende, terugvettende, kalmerende en verzorgende ingrediënten in zoals kokosextract, glycerine, honing, zoete amandelolie en amandelextract.

The Body Shop Almond Milk & Honey Soothing & Restoring body lotion

“Beschermt tegen een ongemakkelijk trekkerige en jeukende huid met een zijdezachte, snel absorberende en lichtgewicht textuur die 48 uur lang hydrateert. Deze skin-loving bodylotion schenkt het lichaam comfort en beschermt en herstelt de gevoelige, droge huid.”

Voor een bodylotion is de textuur nog best wel aan de dikkere kant, maar gelukkig smeert hij wel heel prettig uit en trekt hij ook nog eens redelijk snel in zonder plakkerig laagje achter te laten. Mijn huid voelt gelijk soepel en zacht aan en ruikt heerlijk! Qua ingrediënten ben ik hier een stuk enthousiaster over! Ik zie onder andere kokosextract, glycerine, shea boter, honing, zoete amandelolie en amandelextract.

The Body Shop Almond Milk & Honey Soothing & Restoring body butter

“Deze hemels rijke body butter, verrijkt met natuurlijke oliën, is speciaal ontwikkeld om de gevoelige, droge huid rust te geven en te beschermen. Zorgt voor 48 uur van intensieve hydratatie en vermindert een trekkerig gevoel.”

Dit is qua substantie duidelijk geschikt voor mensen met echt droge huidjes. Hij is lekker romig, boterig en smeert prettig uit maar laat wel heel iets van een voedend laagje achter. Heerlijk om te gebruiken voor het slapen gaan vind ik persoonlijk! En qua ingrediënten word ik hier ook zeker weer enthousiast. Ik zie onder andere glycerine, soja olie, shea boter, paranoot olie, honing, panthenol, zoete amandelolie, vitamine E, amandelextract en zonnebloemolie terug. Wel jammer van de benzyl alcohol, maar aangezien deze richting het eind van de ingrediëntenlijst staat met daartegenover dus grotere hoeveelheden en redelijk wat voedende, beschermende en hydraterende bestanddelen zal je hier niet veel van merken.

De complete The Body Shop Almond Milk & Honey collectie is vanaf deze maand verkrijgbaar en bestaat uit de volgende producten:

– Soothing & Caring shower foam 250ml, €7,00

– Soothing & Caring bath milk 400ml, €15,00

– Soothing & Caring cleansing bar 100g, €5,00

– Gently exfoliating cream body scrub 250ml, €18,00

– Soothing & Restoring body lotion 200ml, €10,00

– Soothing & Restoring body butter 200ml, €16,00

– Calming & Protecting hand cream 30ml, €5,50.

Ik vind de producten heerlijk ruiken, de verpakking spreekt me aan en ik ben blij dat er voor een hypoallergeen parfum gekozen is. De producten hebben een goede prijs en er zitten zeker mooie ingrediënten in. Maar toch, als ik heel eerlijk ben, was ik nog net even wat enthousiaster geweest als de SLES en de harde alcohol achterwege gelaten zou zijn. Zeker omdat dit ingrediënten zijn die er bekend om staan de huid te kunnen irriteren..

Kleine tip: met de kortingscode 10FORYOU krijg je tijdelijk €10,- korting bij besteding vanaf €40,- in de webwinkel van The Body Shop.

Spreken deze nieuwe producten van The Body Shop jou aan?

Liefs,

Desirée