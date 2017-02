The Body Shop Elixirs of Nature | Nigritella & Widdringtonia

Een nieuwe parfumlijn geïnspireerd op kostbare geuren uit de natuur; The Body Shop Elixirs of Nature zijn eau de parfums met stuk voor stuk bijzondere namen. En niet alleen de namen zijn bijzonder! De geuren zelf zijn niet snel te vergelijken met andere bekende geuren en ook het verhaal achter deze nieuwe parfumlijn vind ik erg mooi. Ik vertel je er graag meer over en deel mijn ervaring met Nigritella en Widdringtonia met je.



Bijzondere techniek met respect voor de natuur

Ik vind het erg mooi hoe The Body Shop bezig is met hun Enrich Not Exploit campagne waarmee ze bijvoorbeeld 100% non-destructieve technologieën hebben gebruikt om de geuren te kunnen creëren. Dus zonder de duurzaamheid of het voortbestaan van gewassen te bedreigen. Ze gebruiken een techniek waarbij ze de plant, bloem of het hout cocoonen in een holle koepel of glazen stolp waarbij een vacuüm wordt getrokken om zo de essentiële geur van het gewas te vangen zodat ze het kunnen verwerken in een parfum. Zo wordt Moeder Natuur niet beschadigd en kunnen wij toch van de authentieke geuren genieten.



The Body Shop Nigritella Oriëntal Orchid

Deze geur is geïnspireerd op de rode orchidee uit de Zwitserse Alpen en verder ruik je er onder andere tuberoos, jasmijn, muskus en vanille in. Het is zeker een sensuele geur te noemen, heel vrouwelijk en bloemig, een tikkeltje warm en ergens komt er ook wat cacao in naar boven. De geur blijft op mijn huid een uur of 6 duidelijk te ruiken, daarna heel subtiel als ik het warm krijg of als je dichterbij komt.

The Body Shop Widdringtonia Aromatic Cedar

Deze geur is geïnspireerd op Glanwilliam cederhout uit Westkaap, Zuid-Afrika. Gecombineerd met salie, zwarte peper, patchoeli, amber en vetiver maakt het duidelijk geen standaard geur. Hij is zeker ook door mannen goed te dragen! Lekker kruidig, warm, bijna ‘romig’ en aromatisch en blijft echt met gemak de hele dag door goed op de huid terug te ruiken.

Ik ben zeker heel positief verrast door deze nieuwe The Body Shop Elixirs of Nature. De verpakking is gemaakt van gerecycled glas en duurzaam geproduceerd hout, de parfums zijn cruelty-free, hebben een prachtig achtergrondverhaal in zich, ruiken zeker niet standaard en blijven ook nog eens lang op de huid ruiken. Ik ben ook erg benieuwd geworden naar Kahaia (Bora Bora, Polynesië), Swietenia (Bangalore, India) en Bowhanti (Frans Guyana, Amazone). Dat wordt even snuffelen binnenkort! The Body Shop Elixirs of Nature zijn verkrijgbaar in de The Body Shop winkels en via de Nederlandse webwinkel. Alle parfums kosten €38,00 voor 50ml eau de parfum.

Spreken deze nieuwe geuren jou aan? Wat is op dit moment jouw favoriete parfum?

Liefs,

Desirée