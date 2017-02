Nog maar een ruime week en dan is het alweer Valentijnsdag. De dag om jouw geliefde eens extra in het zonnetje te zetten met een kaartje, wat lieve woorden, een etentje en wellicht ook een mooi cadeau. Maar de inspiratie voor een cadeautje is niet altijd even makkelijk. Ik hoop je met deze Valentijnsdag gift guide voor hem & haar wat leuke ideetjes te geven voor elk budget.



Valentijnsdag cadeautjes voor hem

Qua cadeautjes voor een man vind ik het persoonlijk toch altijd net even wat lastiger dan wanneer ik een cadeautje voor een vrouw shop. Maar jij kent je lover vast het allerbeste en weet wat hij leuk zal vinden en wat hem zal staan. Ik ben persoonlijk niet heel erg van de sieraden bij mannen, maar een mooie lederen armband of armbanden waarin (edel)stenen verwerkt zitten vind ik Paul altijd erg goed staan. En gelukkig draagt hij deze stijl sieraden zelf ook het liefst ;)

Paul draagt hier een lederen armband van Josh gecombineerd met een armband van Karma. Deze set kost samen ongeveer €80,- en maakt een stoer en mannelijk maar ergens ook ‘puur’ valentijnscadeau door de natuurlijke materialen en kleuren.

Hierboven zie je nog enkele leuke cadeautips voor hem

– OOZOO Vintage horloge zwart/grijs, €59,95

– Secrid cardprotector, €24,95

– Persol folding zonnebril Havana, €189,00

– Buddha to Buddha Katja ring, €79,00.

Valentijnsdag cadeautjes voor haar

Tsja, zoals ik al zei.. Om voor een vrouw een cadeautje uit te zoeken vind ik vaak niet zo moeilijk! Ik heb hierboven een collage gemaakt van verschillende items waarvan ik denk dat ze veel vrouwen aan zullen spreken. Of je nu een mooie tas wil geven, voor een horloge gaat of een setje armcandy samenstelt.. Hier zal je menig vrouw zeker blij mee kunnen maken ^^

– Fabienne Chapot portemonnee, €89,00

– Rosefield rose gold horloge, €99,00

– CLUSE grijs met rosé horloge, €89,95

– Daniel Wellington cuff armband, €49,00

– Swarovski oorbellen, €69,00

– Paul Hewitt anchor armband, €49,90

– Diesel zonnebril, €149,95

– MYOMY cross body bag, €189,95

– Paul’s Boutique clutch, €99,90.

Alle cadeautips uit dit artikel zijn afkomstig van de webwinkel Brandfield. Brandfield heeft een prachtige fysieke winkel in Groningen en ze hebben een eigen webwinkel. Het assortiment bestaat uit horloges, sieraden, tassen en zonnebrillen voor zowel vrouwen als mannen van merken als Cluse, Michael Kors, Buddha to Buddha, Pandora, Swarovski, Karma, Ray-Ban, Fabienne Chapot, Myomy, Guess en Paul’s Boutique.

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée

