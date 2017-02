Ik denk dat er in de meeste huishoudens wel ergens een pot Vaseline te vinden is. Een product dat al sinds 1860 op de markt is en erom bekend staat een verzachtende en beschermende werking op de huid te hebben. Maar met Vaseline kan je nog veel meer doen. Het is misschien geen heel spannend beautyproduct, maar wel eentje die zeker wat meer aandacht verdient. Ik deel in dit artikel wat handige Vaseline tips & tricks!



17 handige Vaseline tips & tricks

– Gebruik Vaseline om je eigen scrub mee te maken, gewoon een beetje mengen met suiker en je kan aan de slag

– heb je droge lippen? Scrub ze eerst zachtjes met een mengsel van Vaseline en fijne suiker, verwijder dit en smeer daarna je lippen in met een dun laagje Vaseline en je bent weer kissproof in een minuut

– gebruik het om droge plekjes te verzachten, zoals je ellebogen, nagelriemen en hielen

– smeer Vaseline in een dikkere laag op je voeten, trek sokken aan en laat dit even intrekken voor je eelt wil verwijderen. Het verzacht de huid waardoor dit een heel stuk soepeler gaat

– heb je last van erg droge plekjes op je gezicht, zo erg dat er velletjes zichtbaar zijn maar wil je toch make-up dragen? Smeer een heel dun laagje Vaseline op die plekjes en je make-up ziet er een stuk smoother uit

– Vaseline werkt erg goed als glijmiddel, om die ring die niet meer af wil een handje te helpen bijvoorbeeld. Niet om down under te gebruiken trouwens, want het botst met het latex van een condoom en hoort ook duidelijk niet in je vagina omdat je het niet goed weg kan wassen door het hoge vetgehalte

– verwarm wat vaseline tussen je handen en je kan het gebruiken als massageproduct

– het beschermt de huid tegen kou, dus smeer een dun laagje op voor het sneeuwwandelen, skiën of schaatsen om je huid zacht en soepel te houden

– zijn je lederen schoenen of tas dof geworden, dan kan je een beetje Vaseline insmeren en goed uitvegen met een schone doek om het weer als nieuw te laten glanzen

– gebruik een likje Vaseline als creamy highlighter op je jukbeenderen of creëer er toffe wetlook ooglooks mee

– gebruik een beetje Vaseline op een oud en schoon mascaraborsteltje om je wilde wenkbrauwen onder controle te houden

– meng een beetje Vaseline met je favoriete lipstick voor een DIY getinte lippenbalsem

– smeer een dun laagje Vaseline op je huid op de plekken waar je parfum wil gebruiken. Niet alleen om je huid minder gevoelig te maken voor de alcohol uit parfum, maar ook omdat je parfum zo langer zal blijven ruiken

– gebruik een beetje Vaseline op je hielen en bij je tenen om je schoenen blaarloos in te kunnen lopen

– smeer voor je je haren gaat kleuren wat Vaseline langs je haargrens en op je oren om vlekken te voorkomen

– Vaseline kan je ook als make-upremover gebruiken. Gewoon een kleine hoeveelheid zachtjes en met ronddraaiende bewegingen inmasseren en daarna afnemen met een washandje en lauwwarm water

– smeer je voeten voor het slapen gaan in met een dun laagje Vaseline, dit helpt niet alleen om ze zacht te maken maar legt ook een beschermingslaagje over de huid waardoor je je lichaamswarmte minder makkelijk kwijt kan en je dus in de winter warmere voetjes in bed hebt.

Vaseline Healing Project

Nee, ik krijg er niet voor betaald om hier iets over te vertellen maar ik vind dit een mooi project waar ik graag wat aandacht aan wil geven. Het Vaseline Healing Project helpt humanitaire hulporganisatie Direct Relief door het leveren van Vaseline Petroleum Jelly, medische hulpmiddelen en dermatologische zorg. Direct Relief is actief in meer dan 70 landen met als missie de gezondheid en levens te verbeteren van mensen die slachtoffer zijn geworden van armoede, natuurrampen en andere noodsituaties. Ze werken samen met zorgverleners en organisaties ter plaatse en rust deze uit met de essentiële medicijnen en middelen die ze nodig hebben om mensen te helpen.

Hoewel problemen als gebrek aan voedsel, water en onderdak als eerste verholpen worden, kunnen huidproblemen – zeker als ze niet behandeld worden – ook tot grote problemen leiden. Vaseline heeft daarom als doel om voor 2020 de huid van 5 miljoen mensen die getroffen zijn door armoede of noodsituaties te helpen herstellen.

Vanaf vandaag tot en met 5 maart kan je hierbij helpen, want bij elke aanschaf van een product uit het gehele Vaseline assortiment bij Kruidvat zorg je voor een directe donatie aan Direct Relief.

Op dit moment vind ik de parfumvrije Vaseline advanced repair bodylotion en handcrème heel erg fijn. Ze zijn echt perfect voor de winter en mensen die last hebben van een droge tot erg droge huid en doen gewoonweg wat ze moeten doen. Ze smeren lekker uit, trekken vlot in en maken de huid binnen no time weer lekker soepel en zacht. Maar vooral ook onderstaande Vaseline producten die ik eerder reviewde blijven hier in huis favoriet.

– Vaseline Body Serums

– Vaseline Bodylotion Spray