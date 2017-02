Van mijn man kreeg ik afgelopen Valentijnsdag een mooi kaartje en daarbij een Douglas cadeaubon. Hij wist dat ik nog een paar dingen op m’n lijstje had staan die ik graag wilde hebben en dat ik sinds ik mama ben niet zo snel meer iets voor mijzelf koop. Zo lief! Ergens heeft hij ook wel gelijk hoor, want ik koop liever wat voor Shae of dingen voor ons drietjes samen.. Maar ik ging met de bon aan de slag en kocht er onder andere dit ZOEVA Pink Spectrum blush palette van. Laat ik alvast zeggen dat hij perfect is voor mensen met een lichte huid en ‘koel’ huidtype!



Het palette komt in een stevige kartonnen verpakking met een matte finish en bijna rubberachtig gevoel welke sluit door middel van een magneet. Er zit 4 x 3,8 gram blush in welke geen parabenen, minerale oliën of parfum bevat. Als je het palette opent zie je 4 redelijk grote pans met roze blushes, variërend van koraalroze tot felroze en in verschillende finishes.

– PK010 (linksboven) is een frisse koraalroze blush met een goudkleurige gloed

– PK020 (rechtsboven) is een frisroze en matte blush

– PK030 (linksonder) is een mauve (paarsroze) blush met satijnen finish

– PK040 (rechtsonder) is een felroze en matte blush.

Okee, heel eerlijk heb ik dit palette gekocht voor de eerste drie kleurtjes. Met mijn lichte huid zal de felste kleur namelijk al snel wat clownesk ogen, hoe licht ik hem ook aanbreng. Maar alsnog: drie mooie blushes die goed bij mijn huid passen in een compact palette maakt voor deze prijs alsnog een goede deal! En de felroze blush is als oogschaduw om af en toe mee te ‘spelen’ wel weer erg leuk ^^

Zoals je ziet is de pigmentatie van alle kleurtjes echt heel erg goed. Ik heb ze voor de foto met mijn vingers op mijn hand aangebracht waardoor ze intenser zijn dan bij gebruik met een kwast. Gelukkig kan je ze dan wel heel mooi opbouwen tot het gewenste resultaat, werken ze niet poederig en blijven ze ook nog eens best lang op hun plek zitten.

Het ZOEVA Pink Spectrum blush palette is via de webwinkel van Parfumerie Douglas verkrijgbaar voor €18,00 in deze roze variant, maar er is ook nog een nude en een koraal variant.

* Dit artikel bevat een affiliate link.