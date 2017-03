Elke maand weer laat ik je mijn favoriete beautyproducten van de maand ervoor zien. Het voelt een beetje als een vleeskeuring voor alle mooie producten, maar het laat wel duidelijk zien welke producten ik nu ècht de moeite waard vind. Hierbij dus mijn 5 beauty must haves van de afgelopen maand! De linkjes in dit artikel verwijzen naar de uitgebreide reviews van deze producten :)



Laat ik beginnen met de twee huidverzorgingsproducten. Ik gebruik al heel erg lang zeer regelmatig een exfoliant/peeling in mijn dagelijkse avondroutine en kreeg op een perspresentatie deze nieuwe Vichy Idéalia peeling mee. Hij prikt niet op de huid, werkt lekker gemakkelijk en de volgende ochtend is het watje met micellaire lotion wat ik over mijn huid heb gehaald echt een beetje ieuw. Een duidelijk teken dat de peeling ’s nachts dode huidcellen en afvalstoffen verwijdert! Daarnaast voelt m’n huidje heerlijk zacht aan ^^

Om in de avond mijn gezicht supersnel, goed èn op een zachte manier van alle make-up te ontdoen gebruik ik de Clinique cleansing balm. Een heerlijk product! Helaas zit er wel een microbead in, zoals iemand in de reacties onder het artikel ook aanhaalde en dat vind ik wel jammer. Kom op Clinique, tijd voor een vernieuwde variant zonder dit ingrediënt zodat er geen plastics in onze wateren en zeeën komen.

Een nieuwe nagellak die belooft èn heel erg lang te blijven zitten èn je nagels te verzorgen. Dat klinkt perfect en na meerdere keren testen blijf ik nog steeds heel positief. Er zijn ontiegelijk veel kleurtjes van de nieuwe Sally Hansen Color Therapy verkrijgbaar, een longlasting topcoat en een nagelriemolie. Ik ben fan!

Normaal gesproken ben ik echt iemand van twee uitersten met parfum. Of het zijn heel erg zachte, cleane, poederige en musky geuren waar ik gek op ben of juist de zwaardere wat mysterieuze parfums. En toch merk ik dat ik de nieuwe The Body Shop Nigritella parfum vaak draag. Een beetje zoetjes, een beetje mysterieus, wat sensueel.. Geen standaard ‘Desirée geur’ maar wel echt heel erg lekker en hij blijft ook nog eens lang op m’n huid te ruiken.

En als laatste moest ik dit nieuwe ZOEVA Pink Spectrum blush palette wel meenemen. Wat is ‘ie mooi! En fijn! Ik gebruik de lichtste drie kleurtjes echt heel erg vaak en heb sinds dat ik hem in huis heb geen andere blushes meer aangeraakt. De rozige tinten staan goed bij mijn lichte en koele huidtoon en ze geven allemaal een mooi, vrouwelijk en fris effect ♥

Wat was jouw favoriete beautyproduct van de afgelopen maand?