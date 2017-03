Als het op eyeliner aankomt dan gebruik ik het liefst een vloeibare variant in stiftvorm omdat deze het gemakkelijkst aanbrengen. Het oogpotlood lijkt zo ‘van vroeger’ en vergeet ik daarom vaak. Totdat ik deze Christian Faye longlasting eyeliner pencil in mijn handen had en ermee aan de slag ging. Ik ben er zo tevreden over dat ik ze graag met je wil delen als Quick Tip!



Deze oogpotloden glijden namelijk met al het gemak over je huid omdat ze een soort gel-substantie hebben en daardoor ook in één veeg veel kleur achter laten. Ik gebruik oogpotloden op verschillende manieren:

1. als zachtere eyeliner door langs de wimperrand aan te brengen onder de oogschaduw

2. als basis onder een smokey eye waardoor deze nog intenser wordt

3. op de waterlijn voor een intense oogopslag

4. als snelle ooglook door enkel langs de bovenste wimperrand aan te brengen en te vervagen met een kwastje of wattenstaafje. Met een likje mascara creëer je zo in nog geen twee minuten een mooie oogopslag.

De Christian Faye longlasting eyeliner pencil is verkrijgbaar in 5 verschillende kleuren:

– Charcoal, een middengrijze kleur met een metallic finish

– Dark Brown, een donkerbruine kleur met koele microglitters

– Black, een diepzwarte kleur met koele microglitters

– Dark Blue, een donkerblauwe kleur met een heel subtiel glittertje

– Purple, een aubergine kleur met een matte finish.

Zoals je ziet is de pigmentatie echt heel erg goed! En qua longlasting-beloftes zit het ook wel goed, ik kreeg deze swatches namelijk enkel met een oliereiniger van mijn hand af gewassen. Normale douchegel, reinigingsmilk en handzeep kregen het klusje namelijk niet geklaard. Echt even een twee-fasen-reiniger, kokosolie of een oliereiniger gebruiken dus als je deze hebt gebruikt want zo hoef je niet teveel of hard te boenen bij je tere ooghuid.

Mijn tips om een oogpotlood het langst te laten zitten? Een oogschaduwbasis gebruiken en even laten drogen voor je verder gaat, oogpotlood aanbrengen zoals je wil, een transparante setting powder gebruiken.. Klaar! De Christian Faye longlasting eyeliner pencil is verkrijgbaar bij onder andere ICI Paris XL voor €14,95 per stuk.

* Dit artikel bevat product dat door een merk of bedrijf is toegestuurd en een affiliate link.