Alweer ruim een jaar geleden schreef ik een artikel over de Clarins Instant Light Lip Comfort Oil en toen was ik al enthousiast. De Clarins Lip Comfort Oil is dit voorjaar weer helemaal terug, alleen dan in nog meer nieuwe kleurtjes waaronder een minty variant en eentje met een gouden glittertje. Dit is een perfect product voor als je last hebt van droge, schrale lippen of als je ervan houdt om je lippen te verzorgen èn een subtiel kleurtje te geven in één product.



Ik was vorig jaar vooral zo enthousiast over dit product omdat het toen echt even wat nieuws was. Nog niet eerder had ik een lipolie gezien, laat staan met een kleurtje en zo’n mooie glans. Qua ingrediënten zit er onder andere jojoba olie, macadamia olie, hazelnootolie, shea boter en vitamine E in die de lippen verzachten, verzorgen, helen, beschermen en voeden tijdens het dragen.

De applicator is breder dan gewend in vergelijking met een normale lipgloss maar brengt zo wel in één keer voldoende product aan voor beide lippen. Het product ruikt heel licht zoetig naar vanille en ook de smaak is subtiel zoetjes en doet me ergens aan honing denken. Mijn lippen voelen tijdens het dragen niet te plakkerig en je merkt ook nadat de gloss van je lippen gesleten is dat je lippen lekker soepel en zacht zijn.

De varianten Clarins Lip Comfort Oil die er dit jaar bij komen zijn:

– 04 Candy, Barbieroze die reageert op de pH-waarde van je lippen voor een unieke roze kleur

– 05 Tangerine, zomers koraal die reageert op de pH-waarde van je lippen voor een unieke koraalrode kleur

– 06 Mint, zeeblauw van kleur en een verfrissend en plumping effect op de lippen (oogt als een transparante gloss op de lippen)

– 07 Honey Glam, een transparante basis met een goudkleurige glitter.

Zoals je ziet zijn de verschillende kleuren redelijk transparant. Ze geven echt net even een zweempje kleur af op de lippen en passen zo bij elke gelegenheid en look. Het is maar net wat de ondertoon van je huid is (warm of koel) of wat je mooi vindt. Het is vast geen verrassing dat de roze kleur – Candy – mijn persoonlijke favoriet is! De nieuwe kleuren Clarins Lip Comfort Oil zijn vanaf komende maand voor €23,50 (7ml) per stuk te koop bij luxe parfumerieën en warenhuizen.

