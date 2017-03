Een tijdje geleden werd ik uitgedaagd voor de #7daychallenge met de nieuwe Clinique Fresh Pressed producten om er mijn eerlijke mening over te geven. Deze cleanser en booster die beide pure vitamine C bevatten beloven om je huid in slechts één week tijd al een flinke oppepper te geven. Ik had al even geen Vitamine C producten voor mijn huid gebruikt en ben er gelijk mee gestart aangezien ik te nieuwsgierig was en het zo goed kon gaan testen. Lees verder voor meer informatie over de producten en mijn ervaring na een week gebruik!



Clinique Fresh Pressed Renewing Powder Cleanser

Dit is een reiniger in poedervorm die in combinatie met water geactiveerd wordt en de huid reinigt, verheldert, opfrist, zachter en egaler maakt. Vitamine C is erg lastig om stabiel in producten te krijgen zodat je van het eerste tot het laatste gebruik van je product van de vele voordelen ervan kan genieten. Daarom ben ik erg blij dat beide producten Vitamine C in poedervorm bevatten zodat je er het maximale uit kan halen.

Naast vitamine C zit er ook kaoline klei in wat zuiverende eigenschappen heeft en de huid zachtjes exfolieert en salicylzuur wat wederom werkt als een exfoliant maar ook overtollige olie helpt te verwijderen en de huid egaler en steviger maakt.

Je giet heel eenvoudig het poeder van één zakje in je hand, vermengt het met water tot het gaat schuimen, masseert dit met zachte ronddraaiende bewegingen in op de gezichtshuid, hals en je decolleté, wacht een minuutje zodat de vitamine C zijn werk kan doen en vervolgens spoel je het af.

Clinique Fresh Pressed Daily Booster

Dit product wordt geleverd in vier losse flaconnetjes waarin onder het oranje bolletje een poederlaagje met Vitamine C zit die je voor het eerste gebruik zachtjes moet breken door op het bolletje te drukken. Na flink schudden mengt het zo met de vloeistof en kan je een week vooruit met de inhoud door in de ochtend en avond twee druppeltjes door je dag- en nachtcrème te mengen.

Naast een hoge dosering vitamine C zit er verder onder andere molasses, verschillende vruchtenextracten, salicylzuur, sucrose, betaïne, algenextract en cafeïne in. De combinatie maakt een mooi anti-aging product met antioxidanten die ook nog eens pigmentvlekjes aan zal pakken, de huid beschermt, kalmeert en verzorgt.

Je moet na de eerste handelingen het flaconnetje voor elk gebruik goed schudden en daarna krijg je door op het oranje bolletje op de onderkant te drukken gemakkelijk druppels uit de flacon. Deze vermengen zich goed met de dag- en nachtcrème en het laat zich zo gemakkelijk over het gezicht, hals en decolleté verspreiden.

Mijn ervaring na de Clinique Fresh Pressed #7daychallenge

Ik vind de reiniger echt heel erg gemakkelijk en prettig in gebruik en merk na het droogdeppen van mijn huid dat zacht aanvoelde en mijn huid niet droog of trekkerig achter liet. De druppeltjes van de booster vermengen heel makkelijk met een andere crème en het geheel smeerde lekker vlot uit en trok snel in. Ik vind het met mijn drogere en gevoeligere huid toch altijd spannend om een nieuw skincareproduct te gaan gebruiken, maar dat bleek dus nergens voor nodig bij deze producten. Direct na de eerste dag gebruik merkte ik al dat mijn huid zachter leek en na een week merkte ik duidelijk dat mijn huid rustiger was, zachter en gladder aanvoelde en vooral frisser en egaler oogde. Op de foto hierboven draag ik echt amper gezichtsmake-up zoals foundation of concealer en dat is voor mijn doen uitzonderlijk op foto’s!

De Clinique Fresh Pressed Renewing Powder Cleanser is verkrijgbaar voor €30,00 per 28 zakjes. De Clinique Fresh Pressed Daily Booster komt in 4 flaconnetjes voor een week wat verkrijgbaar is voor €80,00.

Als je beide producten aanschaft ben je best een flink bedrag kwijt, maar toch zou ik het er voor over hebben. Ik zou dan 7 zakjes en één flaconnetje in een kuurvorm van een week gebruiken als ik merk dat mijn huid het echt kan gebruiken; net na de winter, na een stressvolle periode, na de zomervakantie, of bijvoorbeeld voor een speciale gelegenheid zoals een bruiloft. Zo kan je van het totaalpakketje in totaal 4 keer een weekkuur doen wat je per kuur €27,50 kost. Smart thinking! ;)

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.