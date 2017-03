Ik vind het mooi hoe er duidelijk meer en meer een beweging is richting natuurlijke cosmeticaproducten en zo kan ik dan ook erg blij worden van de nieuwe Collistar Natura lijn met 95% natuurlijke ingrediënten. Niet alleen daarom trouwens, want deze vier producten zijn ook nog eens heerlijk in gebruik en één ervan brengt ook echt iets nieuws richting homemade cosmetica. Nieuwsgierig geworden? Lees verder voor meer informatie, foto’s en mijn mening over deze producten.

Zoetstof voor je huid?

Stevia is dè zoetstof van de afgelopen jaren geworden, maar wat ik niet wist is dat Stevia vol zit met glucosiden en flavanoïden en daar wordt je huid dan weer heel blij van. Het heeft een anti vrije-radicalen, hydraterende en kalmerende werking op de huid. Omdat Collistar een Italiaans merk is heeft ze ervoor gekozen om Stevia van eigen bodem te gebruiken in de Collistar Natura lijn.

Collistar Natura transforming essential cream 110ml, €39,95

Laat ik maar meteen met dit ‘homemade’ product beginnen waar ik zo enthousiast over ben. Bij aanschaf krijg je namelijk niet alleen de tube met crème, maar daarbij ook een mooi glazen schaaltje en een spateltje. Natuurlijk kan je de crème op zichzelf gebruiken, maar het is eigenlijk de bedoeling dat je er verse ingrediënten aan toe gaat voegen voor een persoonlijk homemade product:

– olijfolie voor een supervoedende behandeling

– yoghurt voor een verhelderende behandeling

– honing voor een revitaliserend masker

– suiker voor een polijstende scrub

– vers citroensap voor een purifiërende gezichtspakking.

De crème zelf bevat onder andere quinoa extract, shea boter, cacao boter, babassu olie, glycerine, stevia extract, soja olie, zonnebloemolie en vitamine E. Dit heeft een hydraterende en verzachtende werking op de huid en is echt heerlijk voor de normale tot droge huidjes. De geur ervan is heel fris en ‘groen’ en ik combineer hem het liefst met de olie uit deze lijn om zo als nachtcrème te gebruiken.

Collistar Natura two-phase micellar water 150ml, €26,50

Doordat dit micellair water een olielaagje in zich heeft moet je hem even goed schudden voor gebruik voordat je er mee kan werken. De toevoeging van de olie maakt het voor mij een heel geliefd product; niet alleen krijg ik er make-up nog beter en sneller mee verwijderd maar ook wordt mijn huid er lekker zacht en soepel van. Zelfs waterproof en longlasting make-up veeg ik met een watje van deze lotion zo van mijn gezicht.

Collistar Natura precious essence-oil 30ml, €43,75

Deze gezichtsolie zit bomvol heerlijke ingrediënten voor de normale tot zelfs zeer droge huid. Er zit onder andere avocado olie, hennepolie, arganolie, lijnzaadolie, stevia extract en vitamine E in. Een cocktail van fytosterolen, essentiële vetzuren en vitaminen dus die de huid zacht, soepel en gladder maken, hydrateren, voeden en beschermen. Ondanks de rijke ingrediënten voelt de olie verrassend licht aan op de huid en hij trekt hierdoor goed in waardoor je er geen al te vettig gezicht aan overhoudt. En doordat je slechts enkele druppels per keer nodig hebt kan je met dit flesje lekker lang vooruit.

Collistar Natura extraordinary infusion cream 50ml, €43,75

En als laatste zit er in deze lijn ook nog een crème. Eentje die je zowel in de ochtend als in de avond zou kunnen gebruiken, maar ik vind hem persoonlijk in de ochtend net even wat prettiger door de lichte textuur. Daarnaast ruikt hij lekker fruitig waardoor ik er in de ochtend een vrolijke oppepper van krijg. Hij smeert lekker soepel uit, trekt vlotjes in en toch zorgt hij ervoor dat mijn drogere huid de hele dag door soepel aan voelt zonder te gaan trekken.

Er zit onder andere babassu olie, shea boter, arganolie, cacaoboter, stevia extract, soja olie, papaya extract en vitamine E in. Duidelijk alsnog veel voedende en rijke ingrediënten maar doordat ze in een lichtere basis zitten en er in kleinere hoeveelheden in verwerkt zijn is hij minder voedend dan de transforming essential cream.

Deze nieuwe Collistar Natura lijn die vanaf april te koop is heeft me verrast, wat zijn de producten fijn! Eigenlijk zou je met alleen deze vier producten een goede en complete dag- en nachtroutine voor je huid hebben. Okee, op een product met SPF voor overdag en een peeling in de avond na dan ;) Ook nog fijn om te weten: deze producten bevatten allemaal geen siliconen, minerale oliën en SL(E)S.

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.