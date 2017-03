Na de blush & highlighter en het oogschaduwpalette zijn vandaag de ColourPop Lippie Stix en Ultra Matte Lip producten aan de beurt voor een review. Tot nu toe is mijn ervaring met dit merk enkel positief en ik was dan ook erg benieuwd of deze jubelende stemming vastgehouden kon worden. In mijn virtuele winkelmandje gooide ik deze twee verschillende soorten lipproducten plus een lip primer. Lees verder voor meer informatie, foto’s, swatches en de review!



ColourPop Lippie Stix, Lip Primer $5

De Lip Primer wordt aangeraden om te gebruiken voor een mooiere applicatie maar vooral omdat de kleur dan langer zal blijven zitten. En dit klopt helemaal. Hij brengt een beetje stroef aan maar tijdens het dragen heb je daar verder geen last meer van. Ik heb de primer zowel onder de Lippie Stix gebruikt als onder de Ultra Matte Lip en beide producten brachten mooier aan, bleven net even wat strakkere lijnen houden en de kleur bleef duidelijk langer zitten. De vanillegeur en toegevoegde verzorgende ingrediënten zijn ook nog eens een fijne bonus.

ColourPop Lippie Stix, Westie $5

Dit product bevat onder andere vitamine E en mango-, avocado- en sheaboter en toch is het echt een langhoudend product. Deze kleur is een middenroze tint met een tikkeltje paars en heeft een satijnen finish. De kleur is mooi gepigmenteerd, door de fijne stick kan je hem heel precies aanbrengen, hij draagt heel comfortabel en blijft erg lang zitten. Zeker in combinatie met de Lip Primer kom ik zo een uurtje of vier door.

Colourpop Ultra Matte Lip, 1st Base $4,80 (sale)

De matte lipproducten blijf ik mooi vinden en ik had veel enthousiaste reviews gelezen over deze variant van ColourPop. Ik besloot na lang kiezen voor deze kleur te gaan omdat ik echt op zoek was naar een girly zomerkleurtje. Nou, qua kleur ben ik daarin zeker geslaagd met deze frisroze kleur die neigt naar koraal. De pigmentatie van dit product is ook weer echt enorm goed te noemen en hij droogt ook intens matte op.

Maar.. zoals veel matte lipsticks blijft deze kleur een trekkerig en droog gevoel op de lippen houden bij mij. Hij blijft echt zo’n beetje de hele dag op z’n plek en is enkel goed te verwijderen met een oliehoudende make-upreiniger en dat is een groot voordeel, maar je moet wel tegen dat gevoel op je lippen kunnen. Met de Lippie Stix Lip Primer eronder voelt het al echt een stuk beter aan en worden lijntjes minder geaccentueerd, maar dit zorgt er ook voor dat de Ultra Matte Lip minder lang blijft zitten.

De kwaliteit van deze producten valt me weer niet tegen en ik begin een crush voor ColourPop Cosmetics te ontwikkelen met een flink groeiend wensenlijstje ❤ Ik vind het merk erg netjes geprijsd, er zijn regelmatig mooie acties en als je je aanmeldt voor hun nieuwsbrief krijg je een kortingscode van $5 wat de verzendkosten een beetje dekt. Tip: als je met een bestelling vanuit Amerika onder de €23,00 blijft dan hoef je geen invoerkosten te betalen.