Al een hele tijd ben ik me aan het vergapen aan de make-up van het Amerikaanse merk ColourPop Cosmetics. Aangezien mijn virtuele mandje zich steeds verder vulde tot ik gratis internationale verzending had besloot ik er maar eens voor te gaan. Het is altijd een gokje om kleuren niet eerst in het echt te zien, maar wat ben ik blij met mijn bestelling! Vandaag laat ik je de ColourPop Super Shock Cheek producten in Prenup & Smokin’ Whistles zien, de andere producten komen binnenkort aan bod ^^



De ColourPop Super Shock Cheek producten komen in een ronde verpakking met een draaideksel en maar liefst 4,2 gram aan product. Toen ik de bestelling ontving kon ik me niet inhouden er alvast even aan te zitten, zoals je ziet op de foto’s, maar ik was direct verrast door de bouncy textuur. Ik had het meer poederig verwacht! De textuur van beide producten is dus een beetje creamy. Je kan het met je vingers aanbrengen voor een explosie aan kleur en glans, een platte synthetische kwast voor een gemiddeld effect of een stippling brush voor een subtiele glow.

Prenup is een middenroze, tikkeltje mauve kleurige blush met een satijnen glans die mooi op te bouwen is als je met een kwast aan de slag gaat. Smokin’ Whistles / Smoke N Whistles is een highlighter met een parelmoer glans in een koelere champagne tint. Wees hier maar een beetje zuinig mee, want het is misschien wel de meest glanzende highlighter die ik persoonlijk ken. Het effect op de huid is heel natuurlijk, fris en glowy. Love it!

De kleurtjes werken dus door die creamy textuur totaal niet poederig, maar vanwege die textuur moet je het doosje elke keer na gebruik wel echt goed sluiten omdat anders de kleurtjes uitdrogen. Op de foto’s heb ik de blush op mijn wangen aangebracht en de highlighter in de binnenste ooghoekjes, subtiel op mijn voorhoofd en in het cupidoboogje boven mijn mond en op mijn jukbeenderen.

Let op! Mocht je bij ColourPop bestellen, houd dan rekening met invoerkosten die je aan de deur of bij het postkantoor moet betalen. Op een bestelling van in totaal zo’n €50,- moest ik ongeveer de helft aan belasting en invoerrechten betalen. De ColourPop Super Shock Cheek blush en highlighter kosten 8USD, omgerekend zo’n €7,50. Het duurt zo’n twee weekjes voor je de bestelling vanuit Amerika in huis hebt. Goed om te weten: beide producten zijn vegan en het merk is dierproefvrij.