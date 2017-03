Nog niet zo heel erg lang geleden liet ik je een prachtige blush en highlighter zien van m’n ColourPop aankoopjes *klik hier* en vandaag is het prachtige ColourPop Weekend Warrior oogschaduwpalette aan de beurt. Dit palette komt uit de collectie in samenwerking met de Amerikaanse vlogger Amanda Steele. Ik zag hem in de webwinkel en was op slag verkocht!



Het ColourPop Weekend Warrior palette bevat vier verschillende kleuren in verschillende finishes:

– Throttle, een neutrale highlighter met satijnglans

– Harley, een matte koele middengrijze kleur

– Burnout, een matte donkere smaragdgroene kleur

– Chopper, een matte donkere taupe kleur met paarse ondertoon.

Ik heb nog niet eerder oogschaduw van dit merk geprobeerd dus ik had geen idee wat ik kon verwachten, maar dat ze zó mooi zouden zijn had ik niet kunnen dromen. Wat een heerlijke crèmige textuur die enorm prettig werkt en wat een prachtige kwaliteit die de hele dag op z’n plek blijft. Ook werken ze totaal niet poederig waardoor je zo goed als geen last hebt van fallout.



Waar veel palettes tegenwoordig toch echt vaak warme tinten in zich hebben is dit er duidelijk eentje met koelere kleuren. Perfect voor mensen met een rozige ondertoon in hun huid en blauw/grijze ogen. Ondanks dat het palette maar vier kleurtjes bevat kan je er toch alle kanten mee op; van een frisse daglook met enkel Throttle en Harley tot een intense smokey eye met een groene pop of colour waarbij je alle kleurtjes mooi tot hun recht kan laten komen. Ik heb voor deze look een combinatie gemaakt van alle kleuren. Throttle onder de wenkbrauw en in de binnenste ooghoek, Harley op het binnenste deel van het bewegend ooglid overgaand in Chopper op het buitenste deel van het bewegend ooglid en met Burnout maakte ik een lijntje rondom het oog.

Het ColourPop Weekend Warrior palette *klik hier* kost omgerekend zo’n kleine €17,00 en daarvoor krijg je 4 x 1.4g product in een mooie en stevige verpakking met magneetsluiting. Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief van het merk krijg je een kortingscode van $5 wat de verzendkosten een beetje dekt. Tip: als je met een bestelling vanuit Amerika onder de €23,00 blijft dan hoef je geen invoerkosten te betalen.