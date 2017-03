Als je mij een beetje kent dan weet je dat ik een skincarejunkie ben en dat ik vooral fan ben van exfoliëren. Vandaag wil ik graag mijn enthousiasme over de nieuwe Dermalogica Daily Superfoliant met je delen want ik mag er ook een aantal van weg gaan geven. Lees verder voor meer informatie, foto’s en de review over dit product en hoe je mee kan doen met deze give-away.



Dermalogica had al eerder een exfoliërend product op poederbasis in hun assortiment en dit is wederom zo’n product. Heel eenvoudig in gebruik want je brengt een beetje aan in je hand, vermengt dit met wat water tot een romig schuim en zo kan je het op je gezicht en hals gebruiken. Voorzichtig met ronddraaiende bewegingen inmasseren en daarna afspoelen met lauwwarm water. Je huid voelt achteraf gelijk zo zacht en fris aan! ♥

De ingrediënten in deze Dermalogica Daily Superfoliant gaan huidveroudering, een doffe huid, fijne lijntjes en pigmentvlekken tegen en is toch mild genoeg om – zoals de naam al zegt – elke dag gebruikt te kunnen worden. Zo zit er onder andere houtskool in die de poriën reinigt en onzuiverheden en overtollig talg aan zich hecht, rijstextract wat verzachtend werkt en een lichte exfoliatie geeft, verschillende enzymen die dode huidcellen oplossen, de huid reinigen en exfoliëren, melkzuur en appelzuur die wederom de huid exfoliëren, een mix van rode algen en tarafruitextract die de natuurlijke barrière van de huid versterken en niacinamide met een ontstekingsremmende, verzachtende en anti-age werking. Dit is een AHA exfoliator, waarover ik in dit artikel over exfoliëren meer uitleg heb gegeven.

Fijn om te weten: het product bevat geen synthetische geur- en kleurstoffen of parabenen. De Dermalogica Daily Superfoliant is verkrijgbaar voor €69,90 (57gram).

Winactie

Hoe leuk is het dat ik zo’n fijn product ook 3 x mag gaan weggeven zodat anderen het ook kunnen proberen! Alles wat je hoeft te doen is een reactie achter te laten onder dit artikel waarin je vertelt waarom jij zo uitkijkt naar de lente. Lekker feel good dus! Meedoen met deze winactie kan tot en met zondag 12 maart, 23.59 uur. De winnaars krijgen maandag 13 maart persoonlijk bericht.