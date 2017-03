Het duurt nu nog maar twee weken en dan zal ik – als alles volgens planning verloopt – onder het mes gaan voor de gastric sleeve operatie. Ik begin flink zenuwachtig te worden en er gaan de hele tijd allerlei gedachtes door mijn hoofd. Over mogelijke complicaties, hoe het nu al mentaal best pittig is, alle informatie van de groepssessies verwerken.. Maar als ik dan lekker met mijn kleine meisje aan het knuffelen ben dan weet ik weer waar ik het voor doe. Een gezonder lijf en een gezonder leven samen met mijn gezinnetje!



De operatiedatum

De voorlopige operatiedatum is vastgesteld op 29 maart, maar ik kan vanaf de 21e in de middag bellen of deze datum echt vast staat en op welke tijd ik dan op die dag geopereerd zal gaan worden. Ik kan niet wachten! Want ondertussen gaan er al maanden voorbij en mag het van mij wel achter de rug zijn. Als ze bellen dat er morgen plek is zal ik geen nee zeggen :)

De groepssessies

Ondertussen lopen de groepssessies door: elke week een avond van 3,5 uur lang vol met informatie vanuit afwisselend artsen, diëtisten, een psycholoog en een bewegingsdeskundige. We leren veel over wat we wel en niet mogen eten, drinken en bewegen na de operatie, over eventuele pijn en/of complicaties na en door de operatie, medicatie, het belang van eiwitten, krachttraining en vitaminesupplementen voor de rest van ons leven, inzichten om niet in oude patronen terug te vallen en vooral hoe we af moeten leren om niet meer in ‘diëten’ en ‘lijnen’ te denken. We moeten er juist naartoe om gewoon een gezonde en afwisselende levensstijl te onderhouden en dat gaat met mijn perfectionisme en lijngericht gedrag nog best lastig worden om los te laten..

Voorbereiding op de operatie

Voor nu moeten we twee weken heel erg netjes eten. Vanuit N.O.K. Arnhem/Velp en Vitalys uit hoef je niet twee weken lang een shakedieet te volgen, maar moeten we echt al leren te eten zoals we na de operatie ook zullen moeten doen. Op deze manier komen we al in het juiste ritme en zullen we als het goed is al gezonder bezig zijn zodat de lever nog wat kan slinken. Dit is namelijk voor de operatie heel belangrijk omdat de lever dan ‘opzij geflapt’ moet worden om bij de maag te kunnen. Een verdikte lever is dan niet handig natuurlijk.

Voor nu moet ik me dus houden aan de volgende regels:

– geen koolzuurhoudende dranken

– geen alcohol

– zo min mogelijk toegevoegde suikers

– zo min mogelijk ongezonde vetten

– 6 keer per dag eten

– eten en drinken gescheiden van elkaar met een half uur tussenruimte

– voldoende eiwitten binnen krijgen door middel van kip, vis, vlees en melkproducten (of vervangers).

Drukte in mijn hoofd

Ik merk vooral dat ik echt de hele dag door met de aankomende operatie bezig ben. Van het doorlezen van lotgenotengroepen op Facebook, tot informatie op internet uitpluizen, alle informatie van de specialisten uit de groepssessies nalezen, een passend eetschema bedenken wat ik ook na de operatie aan kan houden en bedenken wat de operatie voor veranderingen met zich mee zal brengen.

Daarnaast is deze perfectionist bezig met het checken of alles qua verzekeringen en dergelijke wel echt goed geregeld is, vindt er één of andere next level lenteschoonmaak plaats waarbij er shocking veel de deur uit gaat en ben ik vooruit aan het werken met artikelen voor de site. Heerlijk! Een opgeruimd en fris huis en alles goed bij zodat ik me na de operatie hopelijk alleen op het herstel en de aanpassing kan richten om zo snel mogelijk in het nieuwe ritme van Desirée 2.0 te komen.

Liefs,

Desirée

