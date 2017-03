Een dekkende, watervaste, lanhoudende en lichtgewicht foundation die de huid verzorgt, geneest, een SPF30 bevat èn een mooi resultaat geeft? Daar was ik natuurlijk direct nieuwsgierig naar! Alweer een tijdje geleden ontving ik de nieuwe Image Skincare I Conceal Flawless Foundation en ik heb hem uitgebreid getest. Lees verder voor meer informatie, foto’s, swatches, de review èn het resultaat op de huid.

Image Skincare is een merk dat gericht is op huidverbetering en de producten worden ontwikkeld door artsen, dermatologen en huidspecialisten. Je kan behandelingen met de producten van dit merk ondergaan in salons en klinieken en er zijn producten voor thuisgebruik.

Deze foundation is niet voor iedereen geschikt, want je moet wel van een redelijk goed dekkende foundation houden, maar hij is daardoor perfect voor mensen die last hebben van pigmentvlekken, irritaties, littekens, roodheid of bijvoorbeeld acne. Maar hij is bijvoorbeeld ook geschikt om te gebruiken na een cosmetische ingreep vanwege de antibacteriële en genezende werking. Je moet dit product dus niet als een normale foundation zien, maar als een skincareproduct voor mensen met een probleemhuid, na bepaalde behandelingen òf als je echt wat meer verwacht van een foundation gezien de watervaste en longlasting werking.

De Image Skincare I Conceal Flawless Foundation bevat dus een SPF30, is watervast, geeft een flinke dekking, voelt licht aan op de huid en heeft een verzachtende, beschermende en hydraterende werking. Qua ingrediënten zit er onder andere kokosextract, squalaan, glycerine, olijfextract, algenextract, hyaluronzuur, vitamine E, peptides, salicylzuur en een beschermde vorm van vitamine A. De toegevoegde siliconen zie ik voor de doelgroep van dit product zeker als pluspunt omdat siliconen kleine oneffenheden opvullen, littekentjes kunnen verzachten en een matter en zachter oppervlak creëren.

De verpakking vind ik erg hygiënisch en praktisch door middel van het pompje dat je wegdraait in de flacon als je hem afsluit. De foundation zelf is redelijk aan de dikkere kant en mede door de hogere SPF en de dikkere textuur merk ik dat de foundation echt het mooist aanbrengt als je dit met de vingertoppen doet. Door de warmte van je vingers versmelt één pompje foundation mooi met de huid en krijg je al snel een mooi dekkend maar toch natuurlijk ogend resultaat. Ik hoop dat je bovenstaand gif-je kan zien zodat het effect van één pompje duidelijk te zien is.

Waar ik vooral erg van onder de indruk ben is de finish op de huid en het langhoudende resultaat. Ondanks de hoge dekking ziet hij er niet als een masker uit en hij voelt vooral ook heel prettig aan tijdens het dragen. De foundation matteert waar hij moet zonder dof te ogen en geeft een soort natuurlijke subtiele glow en dat de hele dag door. Ja, dit is zeker een langhoudend product. Een lange dag overleeft hij gemakkelijk en ook in warmer weer of zweetmomenten hier en daar doorstaat hij goed. En helemaal fijn: de lichtste kleur Porcelain is ook ècht licht genoeg voor mijn huid.

De Image Skincare I Conceal Flawless Foundation is verkrijgbaar in 6 kleuren voor €60,50 (28g) via de Nederlandse webwinkel of één van de ruim 500 salons en klinieken die met dit merk werken.

* Dit artikel bevat een product dat door een merk of bedrijf is toegestuurd.