Afgelopen week ontving ik een pakketje met daarin drie nieuwe Kruidvat Pure & Nature douchegels en het persbericht maakte me gelijk enthousiast. De nieuwe douchegel en douchecrème bevatten namelijk biologische ingrediënten, zijn NATRUE gecertificeerd en ook nog eens heel erg lekker betaalbaar. Ik vertel je er in dit artikel graag wat meer over.

Wat houdt de NATRUE certificering in?

– de producten reinigen mild op basis van plantaardige wasactieve stoffen, dus er zit geen SL(E)S in waardoor ze zacht zijn voor zelfs de gevoeligste huidjes

– er zijn geen synthetische kleur- en geurstoffen en conserveringsmiddelen toegevoegd

– de producten bevatten geen siliconen, paraffine en minerale olie

– de producten zijn dermatologisch goedgekeurd.

Ik zie op de ingrediëntenlijstjes milde reinigers staan en afwisselend ingrediënten als glycerine, kokosextract, aloë vera, theeplantextract, soja olie, vanille extract, sinaasappelextract, vitamine E zonnebloemolie, olijfolie en zeezout. Allemaal milde, hydraterende, verzachtende en verzorgende ingrediënten waar ik erg blij van kan worden.

De sensitive shower gel Sunflower & Olive Oil is een erg milde reiniger voor mensen met een (zeer) gevoelige huid. In deze variant zijn zelfs geen natuurlijk parfum of natuurlijke geurstoffen gebruikt. De geur is dan ook redelijk ‘melkig’ te noemen, maar voor mensen met een zeer gevoelige huid is dit zeker een goedkoper alternatief dan de vaak prijzige varianten die je bij de apotheek aan kan schaffen.

De refreshing shower gel Aloe Vera & Matcha is een verfrissende douchegel die me heerlijk lijkt voor de zomer. Maar mijn absolute variant van deze drie is de pampering shower cream Vanilla & Orange. De geur is heerlijk verwarmend en zomers en mijn huid voelt na het douchen duidelijk veel minder droog en trekkerig aan in vergelijking met normale douchegels.

Deze nieuwe vegan Kruidvat Pure & Nature douchegels en shower cream zijn verkrijgbaar voor slechts €2,49 per stuk voor een tube met een inhoud van 200ml.

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.