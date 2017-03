Let’s get personal | Laatste groepssessie, op de cover & Center Parcs

Wat enorm leuk dat er zoveel enthousiaste reacties kwamen dat deze rubriek weer terug is! Moedigt me aan privé wat vaker foto’s te maken om met jullie te delen en zo een kijkje achter de schermen te geven van mijn site en ons privéleven. Gelukkig is Shae weer helemaal beter en konden we genieten van een rustig weekje en een heerlijk weekendje vol met quality time voor ons drietjes ♥ Ik laat je weer zien wat we de afgelopen week zoal gedaan hebben.

Ik had vorige week maandagavond de laatste groepssessie voor de operatie. Je kon duidelijk merken dat we allemaal een beetje gespannen waren, want de volgende keer als we elkaar zien zullen we allemaal geopereerd zijn. De kriebels waren hier ook duidelijk aanwezig!

De rest van de week bestond voornamelijk uit lekker spelen met m’n lieve krullebolletje, een beetje jaloers zijn op de poezen die altijd zo lekker relaxt kunnen zijn en overal tukjes kunnen doen en werken aan de site en alles wat erbij komt kijken. Een beetje vooruit werken voor na de operatie, de mailbox bijhouden en komende samenwerkingen alvast uitwerken. Zo kan ik met een gerust hart de operatie ingaan.

En toen kreeg ik ineens een berichtje van mijn moeder met deze foto’s. Whaaa, ze hebben zelfs een foto van mij voor op de cover gebruikt! Dat is toch wel een beetje spannend hoor ^^ Een tijdje geleden kwamen er een journaliste en een fotograaf langs voor een item in het Eon magazine over een werkruimte/kantoor aan huis inclusief verhaal met energietips. Aangezien ik in een enorm zuinig nieuwbouwhuis woon sinds vorig jaar zomer vonden ze mij een leuke match. Leuk item geworden!



En verder hadden we een allerheerlijkst weekend naar Center Parcs De Vossemeren. Ik kreeg het aanbod voor het verblijf niet heel lang geleden in de mailbox en het kwam eigenlijk perfect uit omdat het het laatste weekend voor mijn operatie was. Om dan even met z’n drietjes in de natuur te zijn op een plek waar het hele gezin ‘niks moet en alles mag’ was erg welkom. We waren beiden nog niet eerder op dit park geweest en wat was het leuk!

Zo’n vakantiedag waarop je eindelijk weer eens uit zou kùnnen slapen maar je kleine donder het om 06.30u wel een prima tijd vond om wakker te zijn. Dan maar alvast m’n make-upje opgooien, de kleine meid aankleden en samen Familie Eend voor de buitendeur voorzien van een broodmaaltijd :P

Ik ben misschien een beetje verwend dus eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen dat de huisjes redelijk verouderd zijn en erg ‘oldskool’ aanvoelen. Maar; wel schoon, goede bedden en van alle gemakken voorzien dus een perfecte uitvalsbasis voor alle mogelijkheden op dit park. Of het nu goed weer is of slecht weer, hier kan je je hele dagen blijven vermaken. Van bowlen, minigolf, airhockey, binnenspeelmogelijkheden en een prachtige Discovery Bay tot de mogelijkheid van fietsen huren, een prachtige omgeving om te wandelen en een kinderboerderij waar kleintjes ook kunnen ponyrijden. Dat samen met de ‘standaard’ Center Parcs voorzieningen zoals liveshows, kidsshows, een mooi subtropisch zwembad, verschillende restaurants, een paar winkeltjes, workshops en een activiteitenprogramma voor kinderen van elke leeftijd.. Perfect voor een vakantie met veel aandacht en tijd voor elkaar en dan hadden we ook nog eens perfect lenteweer ♥

Tot de volgende keer!

Liefs,

Desirée