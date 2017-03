Let’s get personal | Portugal, healthy vibes & een ziek meisje

Het is lang geleden dat ik een update als deze plaatste, maar het is tijd dat de ‘Let’s get personal’-rubriek terug komt. Of het wekelijks of tweewekelijks gaat worden ligt een beetje aan hoe spannend en interessant de week was, maar verwacht dus weer regelmatig persoonlijkere updates! Zo kan ik jullie bijkletsen over wat er achter de schermen gebeurt voor de website en privé. De afgelopen week stond vooral in het teken van weer in de normale routine komen na twee persreizen achter elkaar, nieuwe aankoopjes voor een gezonde motivatie en een ziek meisje..

Laat ik beginnen met dit meisje die sinds eind van afgelopen vrijdagmiddag ineens helemaal niet in orde was. Ze bleef maar overgeven in flinke hoeveelheden maar had verder geen verhoging of andere klachten. Vreemd toch? Het werd nachtwerk waarbij er telefoontjes met de huisartsenpost plaatsvonden en we zelfs midden in de nacht nog door de arts werden gebeld omdat ze nog wat dingen wilde checken. Gisteren leek het overdag een heel stuk beter te gaan. Shae had weer energie, wilde weer drinken en kleine beetjes eten en ook op een familieverjaardag leek alles prima. Maar toen we in de avond thuiskwamen en aan tafel gingen was het weer mis. Dus maar weer alles schoongemaakt, de kleine meid opgefrist, geknuffeld en naar bed gebracht, gedweild en nieuwe wasjes gedraaid. Ik hoop dat ons meisje snel weer in orde is.. Dat machteloze hummeltje zo te zien gaat me niet in de koude kleren zitten :( Echt hoor, sinds de geboorte van Shae ben ik een softie geworden!

Het was sowieso wel een beetje een vreemd weekje. Ik had twee weken geleden samen met mijn moeder en Shae een persreisje naar Newcastle en vorige week was ik samen met Paul en Shae naar Portugal voor een andere persreis. Gelukkig probeer ik overal waar mogelijk lekker veel rust- en speelmomentjes in te plannen en Shae’s normale ritme zoveel mogelijk aan te houden en zo rolde ze overal lekker in mee. Wat heerlijk om zo samen te kunnen genieten van de kansen die geboden worden ♥ Portugal was echt heerlijk! We hadden veel rust, quality time als gezinnetje en vooral lekker de tijd om goed te genieten van de omgeving en het zonnige weer. Je hebt er – als je me op Instagram volgt – al het één en ander over kunnen zien maar komen binnenkort nog artikels over online met meer informatie en foto’s.

Verder staat hier de boel in het teken van het voorbereiden op de aankomende operatie. Lekker veel opruimen en schoonmaken in huis en mijzelf in de juiste motivatie krijgen door middel van shoptherapie ;) Ik kocht uit de H&M plussize collectie een geweldig lekkere oversized hoodie, een sportbeha en sportsokjes, ontving – wàt een timing! – van Coolblue een activity tracker waar ik erg enthousiast over ben en jullie binnenkort zeker meer over kunnen lezen èn kocht een soupmaker. Ik twijfelde hier al langer over maar hakte de knoop door en kocht er eentje. Hij maakt met amper voorwerk in hooguit een kwartiertje een verse grove of gladde soep, compote of smoothie. Ge-ni-aal! Op Instagram Stories liet ik hem al werkend voorbij komen en ik kreeg erg veel vragen welk model ik had etc. Mocht je er een afzonderlijk artikel over willen zien dan hoor ik het graag zodat ik ermee aan de slag kan.

Ik hoop dat je het leuk vond om weer eens een artikel in diary-vorm te zien met een persoonlijk kijkje achter de schermen ^^

Liefs,

Desirée