Ondertussen hebben we ons reisje naar Portugal alweer een beetje kunnen laten bezinken en is het tijd om er naast de Instagramfoto’s ook wat meer over te vertellen. Ik vertel je alles over Martinhal Family Resort Cascais, wat we hier zoal gedaan hebben en hoe het ons is bevallen. We begonnen ons tripje naar Lissabon, Portugal, met een uur vertraging op het vliegveld en flink wat turbulentie maar eenmaal gearriveerd kwamen we al snel in de relaxmodus..



Het was voor Shae de eerste keer dat ze ging vliegen en wij vonden dit toch best even spannend. Je bent namelijk toch zo’n drie uur in de lucht en onze grootste angst was dat ze drie uur lang helemaal los zou gaan. Als je van het ergste uit gaat kan het alleen maar meevallen toch? ;) Gelukkig verliep alles helemaal soepeltjes en gedroeg ze zich heel netjes en pas bij het uitstappen had ze in de gaten dat we in een vliegtuig hadden gezeten. Huh?! Kwam vast doordat we door een slurf het vliegtuig in zijn gegaan, maar hoe ze van die turbulentie niets heeft gemerkt is ons nog steeds een raadsel.

Bij aankomst viel een alleraardigste man met mijn naam op een bordje duidelijk op en zo werden we naar de taxi gebracht en naar onze eerste locatie vervoerd. Shae was al snel naar dromenland en zo konden wij een praatje maken met de chauffeur over deze mooie regio en het resort. Na een klein half uurtje kwamen we aan op onze locatie. Het leek wel een sprookje zoals alles eruit zag en hoe mooi het in de avond verlicht was..

We waren namelijk aangekomen bij het Martinhal Family Resort Cascais. Cascais is een plaats en gemeente in het district Lissabon, dus een fijne mogelijkheid tot uitstapjes in de omgeving en om te genieten van de zee. Allereerst is de ligging echt prachtig. Je wandelt zo naar prachtige uitkijkjes over het water, bent met het shuttlebusje vanuit het resort voor €3,00 heen en terug naar het centrum van Cascais om te kunnen winkelen, struinen en ijsjes te kunnen eten bij Santini of als je fan bent kan je golfen bij de prachtig aangelegde golfbaan pal naast het resort. Ook Lissabon zelf is bereikbaar op zo’n 30km afstand langs een prachtige weg langs de Atlantische Oceaan en rivier de Taag.

Als je op zoek bent naar de perfecte plek om vakantie te vieren als gezin met kinderen, dan ben je bij Martinhal aan het juiste adres. Alles voelt en ziet er gigantisch luxe uit en toch zijn kinderen welkom. Welkom is nog een understatement met alle ruime en uitdagende speelzones en de kidsclub ìnclusief geschoolde leidsters, speciale kindermenu’s in de restaurants van baby’s tot aan tieners, een welkomstpakketje met badjas, slippers en zonnehoedje op maat, een rugzakje en een lief knuffeltje.. Shae heeft zich hier enorm vermaakt en wij als ouders kwamen daardoor al heel snel helemaal in zenmodus.

Het resort is erg mooi aangelegd, er zijn meerdere restaurantjes, een sportzaaltje en een prachtige spa met binnen- en buitenzwembad, er worden veel activiteiten georganiseerd voor het hele gezin, alle medewerkers zijn lief voor kindjes en staan de hele dag paraat om je te helpen met je vragen en tips te geven omtrent de omgeving. De kamers zijn allemaal zo’n 40 tot 60 vierkante meter, hebben een kingsize bed, groot balkon/terras en gigantische badkamer met bad en inloopdouche, er zijn ook kamers met naast het kingsizebed een stijlvolle slaapbank of een prachtig design stapelbed die je uit de muur kan klappen, mogelijkheden tot het koppelen van twee kamers en zelfs villa’s met twee verdiepingen om met een bevriend stel, familieleden of oudere kinderen te kunnen betrekken..

Wij hebben in ieder geval enorm genoten van onze dagen in het prachtige Martinhal Family Resort Cascais, de heerlijke rust die we er al snel vonden, de vriendelijke medewerkers en hun behulpzaamheid, Shae te zien genieten van de speelmogelijkheden, heerlijke ontbijtjes met perfecte scrambled eggs en cappuccino’s, het prachtige Cascais, een allerlekkerst eerste ijsje van het jaar bij Gelados Santini (pistachio, yumm!) en het fijne zonnetje ♥ Klik hier voor meer informatie over dit resort.

Binnenkort het tweede artikel over onze heerlijke gezinsvakantie naar Lissabon!

Liefs,

Desirée

* Een deel van deze reis werd aangeboden door Martinhal Family Resorts.